Декабрь начнется с неожиданных погодных сюрпризов: синоптики удивили прогнозом

В Украине первые дни декабря обещают быть необычно теплыми. Снега и сильных морозов на этой неделе ждать не стоит, сообщают в "Укргидрометцентре".
Зима начнется скорее комфортной и переменчивой погодой, чем традиционными холодами, пишет ТСН.
В начале недели дожди возможны на юге, в центре и на западе страны. Небольшие осадки прогнозируют и для столицы. Дневная температура будет колебаться в пределах +4...+7 градусов, а ночные показатели снизятся лишь до 0...-2. Теплее всего будет на юге, где столбики термометров могут подняться до +12.
Впрочем, с 5 декабря ожидается изменение погоды - на севере и востоке страны возможно похолодание до -7 градусов. В западных областях, наоборот, сохранится относительное тепло - до +7.
Синоптики отмечают, что такая изменчивость будет держаться в течение всей недели, поэтому украинцам стоит готовиться к постоянным перепадам температуры и погодных условий.
Погода в Украине в начале декабря будет контрастной. Сильные морозы, похолодание, снегопады и дожди ожидают украинцев этой зимой.
Об этом в интервью Главреду рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.
Как сообщал Главред, синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных, восточных, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях и на Прикарпатье будет туман с видимостью 200-500 м.
Синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине в последние дни осени будет теплой, но местами прохладной. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла.
В то же время украинские метеорологи рассказали, что зима2025-2026 может оказаться более прохладной и более снежной, чем несколько предыдущих сезонов. По прогнозу, в январе и первой половине февраля в северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -20...-25 °C.
