Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Алексей Тесля
13 декабря 2025, 19:31
153
В последние недели ВСУ удерживали отдельные районы Северска в основном за счёт беспилотников, а не наземных подразделений.
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ
ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр

Главное:

  • Населённый пункт Северск фактически утрачен
  • Для восстановления позиций требуются резервы

Ситуация в городе Северск Донецкой области резко ухудшилась: после активного продвижения российских подразделений, начавшегося в конце октября в условиях плотных туманов, населённый пункт фактически утрачен.

Для попытки вернуть контроль украинской стороне необходимы дополнительные силы, которых на этом участке сейчас не хватает, сообщили УП источники в системе военного управления, а также военнослужащие подразделений, действующих непосредственно на Северском направлении. По их словам, присутствие противника зафиксировано почти на всей территории города, за исключением участка за рекой Бахмутка.

видео дня

Военные оценивают обстановку как критическую. Для восстановления позиций требуются резервы, однако у 11-го корпуса, который отвечает за этот участок фронта, их нет. Неясно также, сможет ли предоставить подкрепление командование оперативного направления "Восток" и будет ли такой шаг эффективным. Вопрос о возможном вмешательстве главнокомандующего остаётся открытым.

Отмечается, что проведение контрнаступательных действий без предварительной подготовки практически невозможно. Минимальной задачей для ВСУ является сдерживание давления противника с двух направлений и подавление его огневых средств артиллерией.

Северск
/ Инфографика: Главред

Бои за Северск: что известно

По информации УП, в последние недели украинская сторона удерживала отдельные районы Северска в основном за счёт беспилотников, а не наземных подразделений. После того как российские силы заняли господствующие высоты к северу от города, действия в низинной застройке Северска стали крайне затруднёнными, а снабжение — почти неуправляемым.

Непосредственно в городе ранее находилась 54-я бригада, тогда как южнее — в районах Звановки и Свято-Покровского — действовала 10-я бригада.

По наиболее благоприятной оценке на 13 декабря, линия боевого соприкосновения проходит вдоль реки Бахмутка: восточная, большая часть Северска уже контролируется российскими войсками, а в западной сохраняются лишь отдельные украинские позиции. При более негативном сценарии весь город, в пределах административных границ, находится под контролем РФ.

Источники также сообщают, что российские военные свободно перемещаются по Северску, иногда даже без полной экипировки. Кроме того, противник уже фиксировался южнее города — в районах Свято-Покровского и Звановки.

Что происходит на фронте: данные военных ВСУ

В Донецкой области российские подразделения усиливают наступательные действия на Лиманском направлении, пытаясь выйти к ключевым участкам обороны. Украинские военные продолжают держать позиции и делают всё возможное, чтобы сдержать продвижение врага. Об этом сообщил младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Читайте также:

Об источнике: Украинская правда

Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Северск война на Донбассе российское наступление
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:31Украина
Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

19:23Украина
РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМС

РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМС

19:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

Последние новости

20:08

"Следует пройти через ворота": раскрыт главный секрет Майдана в Киеве

19:59

Зачем в СССР добавляли соду в чай: секрет, о котором молчали проводницы

19:31

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:28

Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

19:23

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
19:15

Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София НерсесянВидео

19:10

Трамп и Путин: союз "идиота и маньяка"мнение

19:03

РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМСВидео

18:50

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивилВидео

Реклама
18:30

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусовФото

18:23

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:19

Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

18:07

Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

18:06

Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

18:05

В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

17:33

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

17:08

"Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

16:57

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

Реклама
16:56

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:52

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

16:23

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:19

"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

15:41

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

14:59

Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

14:57

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

14:52

Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:49

Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

11:33

"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

Реклама
11:20

Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

10:59

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

10:57

Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

10:14

Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

09:43

Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:24

Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

09:22

"Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

08:48

В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

08:10

Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

08:02

Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять