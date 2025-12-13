Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

В последние недели ВСУ удерживали отдельные районы Северска в основном за счёт беспилотников, а не наземных подразделений.

ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр

Главное:

Населённый пункт Северск фактически утрачен

Для восстановления позиций требуются резервы

Ситуация в городе Северск Донецкой области резко ухудшилась: после активного продвижения российских подразделений, начавшегося в конце октября в условиях плотных туманов, населённый пункт фактически утрачен.

Для попытки вернуть контроль украинской стороне необходимы дополнительные силы, которых на этом участке сейчас не хватает, сообщили УП источники в системе военного управления, а также военнослужащие подразделений, действующих непосредственно на Северском направлении. По их словам, присутствие противника зафиксировано почти на всей территории города, за исключением участка за рекой Бахмутка.

Военные оценивают обстановку как критическую. Для восстановления позиций требуются резервы, однако у 11-го корпуса, который отвечает за этот участок фронта, их нет. Неясно также, сможет ли предоставить подкрепление командование оперативного направления "Восток" и будет ли такой шаг эффективным. Вопрос о возможном вмешательстве главнокомандующего остаётся открытым.

Отмечается, что проведение контрнаступательных действий без предварительной подготовки практически невозможно. Минимальной задачей для ВСУ является сдерживание давления противника с двух направлений и подавление его огневых средств артиллерией.

Бои за Северск: что известно

По информации УП, в последние недели украинская сторона удерживала отдельные районы Северска в основном за счёт беспилотников, а не наземных подразделений. После того как российские силы заняли господствующие высоты к северу от города, действия в низинной застройке Северска стали крайне затруднёнными, а снабжение — почти неуправляемым.

Непосредственно в городе ранее находилась 54-я бригада, тогда как южнее — в районах Звановки и Свято-Покровского — действовала 10-я бригада.

По наиболее благоприятной оценке на 13 декабря, линия боевого соприкосновения проходит вдоль реки Бахмутка: восточная, большая часть Северска уже контролируется российскими войсками, а в западной сохраняются лишь отдельные украинские позиции. При более негативном сценарии весь город, в пределах административных границ, находится под контролем РФ.

Источники также сообщают, что российские военные свободно перемещаются по Северску, иногда даже без полной экипировки. Кроме того, противник уже фиксировался южнее города — в районах Свято-Покровского и Звановки.

Что происходит на фронте: данные военных ВСУ

В Донецкой области российские подразделения усиливают наступательные действия на Лиманском направлении, пытаясь выйти к ключевым участкам обороны. Украинские военные продолжают держать позиции и делают всё возможное, чтобы сдержать продвижение врага. Об этом сообщил младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

