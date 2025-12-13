"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

Вы узнаете:
Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в своих соцсетях эмоциональный пост, посвященный своей коллеге по проекту "Крепостная" Наталке Денисенко. В Instagram Stories Мишина обвинила актрису в лжи и двуличии.
Как предполагают поклонники, такая реакция Мишиной могла быть спровоцирована недавним интервью Денисенко Маше Ефросининой, где она рассказывала о своей личной жизни. Также актриса затронула тему отношений с бывшим мужем Андреем Фединчиком, которого упомянула и Ксения.
"Какая же подлость, вранье и двуличие! Мне безгранично стыдно за тебя, Денисенко! И безгранично жаль, что ты все-таки продала душу дьяволу и всей этой дешевой мишуре в виде денег, рейтингов и популярности. Совсем скоро маятник качнется в другую сторону, и хочется верить, что ты хотя бы что-то поймешь и осознаешь сквозь толстый шар своих масок и беленьких платьев, которые ты каждый день надеваешь в надежде на красивое будущее", — высказалась актриса.
Знаменитость также призвала не верить словам Наталки и попросила прощения у ее бывшего мужа Андрея Фединчика.
"Не верьте ни единому слову. Все ради ничемных просмотров. Все знали уже давно. И прости нас, Фединчик, что до последнего скрывали и разрешили тебе пережить этот ужас", — обратилась к аудитории Мишина.
На выпад коллеги Денисенко постаралась отреагировать сдержанно. Она опубликовала в Stories видео, где декламирует стих со фразой "одень мои сандалии", намекая на необходимость прожить ее жизненный опыт, прежде чем судить.
"Подружкам тоже посвящается", — загадочно подписала актриса.
О персоне: Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса и телеведущая. Самые известные работы: Камилла в сериале "Спокуса" и Лидия Шефер в "Крепостной". Была главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка" (2020). Победительница проекта "Танці з зірками-6".
