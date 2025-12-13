Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до -5 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 14 декабря / фото: УНИАН

Шо узнаете:

Какой будет погода ночью

Где температура воздуха опустится до -5 градусов

В каких областях будет мокрый снег

Погода в Украине будет между двумя антициклонами. В регионы могу прийти даже мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода 14 декабря

В большинстве областей Украины 14 декабря будет облачно. В западных областях ожидаются дожди. В других регионах будет мокрый снег с налипанием и гололедом на дорогах. В восточных областях существенные осадки маловероятны. В западных областях будет штормовой ветер.

"Температура воздуха ближайшей ночью в Украине 0,-5 градусов, завтра днем от 3 мороза до 3 тепла. В западных областях будет теплее всего, ночью +1+3 градуса, днем в воскресенье +3+6 градусов", - говорится в сообщении.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 14 декабря

В Киеве в субботу, 14 декабря, будет облачно. Периодически будет падать мокрый снег, а на дорогах будет гололедица.

"Ночью -1-3 градуса, завтра днем около нуля", - говорится в сообщении.

Погода в Украине - последние новости

Украинский гидрометеорологический центр сообщал, что зима 2025 - 2026 годов подготовила украинцам сюрпризы с возможными существенными похолоданиями. В частности, не исключены периоды холодной погоды продолжительностью от 3 до 7 дней с минимальной температурой в основном в диапазоне от 5 до 18 градусов мороза.

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 12 декабря будет штормовой. Синоптики прогнозируют дожди, туман и мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко заявляла, что с 13-14 декабря в большинстве областей Украины температура воздуха снизится. По ее словам, похолодание будет не сильным, однако дороги и тротуары из-за появления даже небольших минусов станут скользкими.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

