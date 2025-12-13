Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

Дарья Пшеничник
13 декабря 2025, 14:57
40
Во время кипячения жесткая вода оставляет на стенках посуды плотные отложения кальция и магния.
чайник
Чем можно почистить накипь в чайнике / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

  • Лимонный сок быстро растворяет накипь и работает лучше уксуса
  • Подходит для любых чайников и дезинфицирует

В домах с жесткой водой накипь в чайнике появляется особенно быстро: минералы, содержащиеся в воде, при кипячении оседают на стенках посуды в виде плотных отложений кальция и магния. Со временем они образуют твердую корку, которую сложно отмыть даже специальными средствами. Именно поэтому чайник нуждается в регулярном уходе.

Британская домработница Мари Робинсон поделилась неожиданно простым и бюджетным методом, который, по ее словам, работает даже в самых запущенных случаях. Своим советом она поделилась в Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips, на которое ссылается таблоид Express.

видео дня

Мари отмечает, что большинство людей привыкли использовать белый уксус, однако он не всегда дает желаемый результат. Вместо этого она применяет другой натуральный ингредиент - обычный лимон.

"В домах клиентов я часто вижу сильную накипь. Многие даже не догадываются, что чайник нужно чистить регулярно. Я просто наливаю немного воды и добавляю сок лимона", - рассказала Робинсон.

Как работает метод

  • в чайник наливают небольшое количество воды и добавляют сок половины лимона;
  • ставят кипятиться;
  • после закипания оставляют раствор на некоторое время, чтобы кислота растворила отложения.

После этого чайник нужно тщательно промыть и еще раз прокипятить уже чистую воду. Если накипь очень плотная, может понадобиться целый лимон.

Метод подходит как для металлических, так и для электрических чайников. По словам Робинсон, лимонная кислота работает значительно лучше уксуса и при этом стоит дешевле. Эффект объясняется тем, что лимон прекрасно растворяет минеральные отложения и одновременно обладает антибактериальными свойствами - то есть не только очищает, но и дезинфицирует чайник.

Также рекомендуем:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:56Синоптик
Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:23Украина
В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

15:41Политика
Реклама

Популярное

Ещё
"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

"Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Доллар и евро внезапно полетели вниз: появился новый курс валют на 15 декабря

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭК

Графики отключения света для Киева и области 13 декабря: какими будут ограничения ДТЭК

Последние новости

16:57

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

16:56

Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

16:52

Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

16:23

Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

16:19

"Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
15:41

В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

14:59

Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

14:57

Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

14:52

Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

Реклама
14:04

"Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

13:59

Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

13:57

Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

13:18

Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

12:58

Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

12:53

Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

12:52

Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

12:52

РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

12:16

У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

11:57

"Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

11:49

Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

Реклама
11:33

"Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

11:20

Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

10:59

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

10:57

Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

10:14

Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

09:43

Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

09:24

Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

09:22

"Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

08:48

В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

08:10

Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

08:02

Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

06:10

Как выглядит гибридная война будущего?мнение

06:00

"Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

05:43

Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

05:24

Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

04:30

Судьба подскажет путь: каких знаков зодиака закрутит вихрь богатства и достатка

04:00

Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

02:45

Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

02:11

Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

Реклама
01:41

Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

01:38

Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

01:30

Рост тарифов на газ: украинцам назвали сроки повышения цен

00:32

"Шаг в шаг идет по пути Союза": эксперт указал на роковую ошибку Путина

00:28

Фатальную ошибку допускает большинство: одно средство делает унитаз идеально чистымВидео

00:07

Бьет дальше Москвы: украинскую ракету "Сапсан" запустили в серийное производство

12 декабря, пятница
23:53

Стирка обуви в машинке без риска: эксперты раскрыли проверенный метод

23:33

Удары по Москве и блэкаут в РФ: названы вероятные цели для ВСУ

23:33

После скандального признания отца: какая участница вылетела из "Холостяка"

23:05

"Покинул нас": близкие и коллеги Степана Гиги высказались о его смерти

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять