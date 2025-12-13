Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

Во время кипячения жесткая вода оставляет на стенках посуды плотные отложения кальция и магния.

https://glavred.info/lifehack/chaynik-yak-noviy-za-dekilka-hvilin-gospodini-radyat-prostiy-zasib-proti-nakipu-10723781.html Ссылка скопирована

Чем можно почистить накипь в чайнике / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основное:

Лимонный сок быстро растворяет накипь и работает лучше уксуса

Подходит для любых чайников и дезинфицирует

В домах с жесткой водой накипь в чайнике появляется особенно быстро: минералы, содержащиеся в воде, при кипячении оседают на стенках посуды в виде плотных отложений кальция и магния. Со временем они образуют твердую корку, которую сложно отмыть даже специальными средствами. Именно поэтому чайник нуждается в регулярном уходе.

Британская домработница Мари Робинсон поделилась неожиданно простым и бюджетным методом, который, по ее словам, работает даже в самых запущенных случаях. Своим советом она поделилась в Facebook-сообществе Mrs Hinch Cleaning Tips, на которое ссылается таблоид Express.

видео дня

Мари отмечает, что большинство людей привыкли использовать белый уксус, однако он не всегда дает желаемый результат. Вместо этого она применяет другой натуральный ингредиент - обычный лимон.

"В домах клиентов я часто вижу сильную накипь. Многие даже не догадываются, что чайник нужно чистить регулярно. Я просто наливаю немного воды и добавляю сок лимона", - рассказала Робинсон.

Как работает метод

в чайник наливают небольшое количество воды и добавляют сок половины лимона;

ставят кипятиться;

после закипания оставляют раствор на некоторое время, чтобы кислота растворила отложения.

После этого чайник нужно тщательно промыть и еще раз прокипятить уже чистую воду. Если накипь очень плотная, может понадобиться целый лимон.

Метод подходит как для металлических, так и для электрических чайников. По словам Робинсон, лимонная кислота работает значительно лучше уксуса и при этом стоит дешевле. Эффект объясняется тем, что лимон прекрасно растворяет минеральные отложения и одновременно обладает антибактериальными свойствами - то есть не только очищает, но и дезинфицирует чайник.

Также рекомендуем:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред