После скандального признания отца: какая участница вылетела из 'Холостяка'

Тарас Цымбалюк познакомился с родными участниц.

https://glavred.info/starnews/posle-skandalnogo-priznaniya-otca-kakaya-uchastnica-vyletela-iz-holostyaka-10723691.html Ссылка скопирована

"Холостяк" - как прошла церемония роз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Холостяк"

Вы узнаете:

Как прошел девятый выпуск "Холостяка"

Кто из девушек покинула проект

Украинский известный актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк в 9 выпуске провел время с родителями каждой из участниц проекта.

Как стало известно из эфира шоу, некоторые моменты были достаточно напряженными, например, во время знакомства Тараса с отцом Дарьи Романец, после чего он не дал розу девушке на церемонии.

видео дня

Оказывается, отец девушки сказал Цымбалюку, что его дочь пришла на проект ради популярности и продвижения своего свадебного агентства. Эти слова насторожили актера и ему стало ясно, почему между ним и Дарьей был барьер.

"Если бы Тарас мне не нравился, я бы на этом проекте вообще не могла быть. Это папино мнение. Мы с ним это не обсуждали ни разу. Он вообще не верит, что я способна влюбляться. Это не новость", - сказала Романец.

Знакомство Тараса Цымбалюка с отцом Дарьи Романец / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Затем Цымбалюк уверился в правильности своего выбора не продолжать отношения с Дарьей.

"Обидно ли мне? Нет. Он меня не обидел, а зацепил. Я с Тарасом открыто общалась с первой секунды. Я перед ним открывалась эмоционально. Я здесь одна из тех людей, которые ничего не скрывали с самого начала. У нас просто не было контакта с Тарасом. Перед нами будто постоянно стоит забор. Возможно, это я его выстраивала. Возможно, мне хотелось психологически, чтобы он это ломал", - добавила девушка.

Дарья Романец отправилась домой / фото: скрин instagram.com, "Холостяк"

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, блогерша Даша Квиткова сделала заявление об отношениях с известным футболистом Владимиром Бражко, с которым состоит в отношениях. Напомним, уже некоторое время ходят слухи о том, что Даша Квиткова вышла замуж за Бражко, ведь она носит кольцо на безымянном пальце.

А также Национальная полиция Украины установила личности четырех участников нападения на артистов ансамбля "Гуцулия". Как рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на своей странице в соцсетях, фигурантам сообщили о подозрении в хулиганстве.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред