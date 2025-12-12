'На протезе еще не выступала': ветеран Руслана Данилкина идет на 'Танцы со звездами'

Данилкина рассказала, что во время тренировок более сложные движения давались ей более легко.

Руслана Данилкина выйдет на паркет "Танцев со звездами", Коллаж Главред, фото 1+1

Украинская ветеран Руслана Данилкина рассказала о решении поучаствовать в Танцах со звездами.

Как пишет 1+1, девушка долго сомневалась перед тем, как принять решение выйти на паркет. Она добавляет, что на ее решение повлияло понимание того, что кто-то должен изменять стандарты.

"В Украине такого еще не было: ни разу девушка на протезе без колена не выступала на большой сцене. И я поняла, что это толчок для раненых людей. Я делюсь тем, что мне страшно, но я все равно ухожу и делаю. Я хотела показать собственным примером, что нам всегда будет страшно, больно и тяжело, но жизнь после травм и потери конечностей продолжается, это не конец", - говорит она.

Ветеран Руслана Данилкина станцует в шоу / Фото 1+1

Она также рассказала, что во время тренировок более сложные движения давались ей более легко. "А вот простые базовые шаги, кажется, самые трудные. В танце есть моменты, когда я должна пройти два-три шага сама, без поддержки партнера, и весь акцент – на мне. Каждый раз это вызывает огромное волнение. Воспроизвести движения, станцевать, передать эмоции – это удается. Но просто пройтись красиво – гораздо сложнее", - рассказывает Руслана.

Она откровенно делится, что даже был момент, когда на тренировке она сорвалась и расплакалась.

Данилкина вылет активный образ жизни / Фото 1+1

Руслана, отправилась на фронт в 18 лет и потеряла ногу на войне. Он станет одной из тех, кто выйдет на паркет, чтобы помочь собрать средства для современного центра военной травмы Superhumans Center – на организацию прицельной эвакуации раненых бойцов из передовой.

