'На протезе еще не выступала': ветеран Руслана Данилкина идет на 'Танцы со звездами'

Кратко:
- Почему девушка решила выступить
- О чем она рассказала
Украинская ветеран Руслана Данилкина рассказала о решении поучаствовать в Танцах со звездами.
Как пишет 1+1, девушка долго сомневалась перед тем, как принять решение выйти на паркет. Она добавляет, что на ее решение повлияло понимание того, что кто-то должен изменять стандарты.
"В Украине такого еще не было: ни разу девушка на протезе без колена не выступала на большой сцене. И я поняла, что это толчок для раненых людей. Я делюсь тем, что мне страшно, но я все равно ухожу и делаю. Я хотела показать собственным примером, что нам всегда будет страшно, больно и тяжело, но жизнь после травм и потери конечностей продолжается, это не конец", - говорит она.
Она также рассказала, что во время тренировок более сложные движения давались ей более легко. "А вот простые базовые шаги, кажется, самые трудные. В танце есть моменты, когда я должна пройти два-три шага сама, без поддержки партнера, и весь акцент – на мне. Каждый раз это вызывает огромное волнение. Воспроизвести движения, станцевать, передать эмоции – это удается. Но просто пройтись красиво – гораздо сложнее", - рассказывает Руслана.
Она откровенно делится, что даже был момент, когда на тренировке она сорвалась и расплакалась.
Руслана, отправилась на фронт в 18 лет и потеряла ногу на войне. Он станет одной из тех, кто выйдет на паркет, чтобы помочь собрать средства для современного центра военной травмы Superhumans Center – на организацию прицельной эвакуации раненых бойцов из передовой.
