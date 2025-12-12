Укр
Зеленский прибудет с важным визитом в Берлин – какая цель поездки

Виталий Кирсанов
12 декабря 2025, 16:28
175
Депутаты Бундестага были проинформированы о "полицейских мерах в связи с государственным визитом к зданию Рейхстага.
Зеленский прибудет с визитом в Берлин
Зеленский прибудет с визитом в Берлин / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay

Кратко:

  • Зеленский приедет в Берлин 15 декабря
  • Точный формат этих переговоров пока не ясен

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Берлин (Германия) в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Bild со ссылкой на информацию, полученную из силовых кругов в пятницу, 12 декабря.

"Владимир Зеленский приедет в Берлин в понедельник, чтобы встретиться с канцлером Фридрихом Мерцем. Также запланированы переговоры в так называемом формате Е3 с европейскими государствами Германией, Великобританией и Францией", – говорится в сообщении.

видео дня

Издание пишет, что точный формат этих переговоров пока не ясен. Также пока не понятно, будет ли представитель США присутствовать лично или участвовать дистанционно.

Правительство Германии пока не подтвердило информацию о приезде Зеленского. Но издание обратило внимание на необычно высокие меры безопасности, которые уже принимаются в правительственном квартале и в воздушном пространстве над Берлином, что может свидетельствовать о том, что такой визит действительно готовится.

Также депутаты Бундестага были проинформированы о "полицейских мерах в связи с государственным визитом к зданию Рейхстага и в канцелярию канцлера" и об ограничении доступа в понедельник.

Берлинская полиция уже в четверг проинформировала аэропорты в районе Берлина о предстоящем государственном визите.

"В связи с визитом лица, которое находится под охраной высшего уровня, 15.12.2025 с целью защиты государственного гостя в Берлине будет введена зона ограничения полетов", – отмечалось в письме полиции.

Такие меры принимаются только в отношении государственных гостей, которые находятся под наивысшей угрозой, таких как президенты США или Украины, пишут журналисты.

Ранее Politico сообщало, что в начале следующей недели в Берлине планируется встреча, посвященная возможному прекращению огня в Украине. Канцлер Германии Мерц пригласил представителей США присоединиться к встрече.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить необходимые гарантии безопасности Украине. При этом, по его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому якобы не нравится нынешний мирный план. Об этом глава Белого дома рассказал во время встречи с прессой в Белом доме 12 декабря.

Напомним, 11 декабря в Белом доме сделали новое громкое заявление по поводу урегулирования войны России против Украины. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт сказала, что Трамп "чрезвычайно разочарован обеими сторонами этого конфликта". Он больше не хочет разговоров, но хочет реальных действий по урегулированию.

Украине, вероятно, придется пойти на непростые компромиссы ради завершения российской агрессии, однако окончательное слово в этом вопросе должны сказать граждане Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль

