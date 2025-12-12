Графики отключений в Киеве в ближайшее время не отменят: нардеп назвал причину

В столице отключения более долговременные, чем в некоторых областях Украины не спроста.

Киевляне будут проходить всю зиму с графиками отключений света / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Кучеренко:

По Украине пропускная способность в энергосистеме разная

В Киеве больше отключений света из-за ударов РФ по соответствующим подстанциям

Всю зиму жители столицы будут проходить с графиками отключений

По всей Украине продолжают действовать графики отключений электроэнергии. Однако, если в западных областях света нет по 2-4 часа в день, то, например, в Киеве местные жители остаются без электроэнергии иногда на полсуток.

Народный депутат и первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко объяснил изданию Телеграф, почему так происходит.

Почему в некоторых областях продолжительность отключений разная

Нардеп отметил, что энергосистема в Украине хоть и единая, но пропускная способность разная. В Ровно есть атомная станция, а под Киевом соответствующую подстанцию перебили. Именно поэтому энергетики не могут взять там дополнительную мощность.

"Столица зависит от двух атомных станций - Ровенской и Хмельницкой. Если повреждена трансформаторная подстанция, ключевая для столицы, - а ее повредили в 30 километрах от города, - она не может передать мощность", - рассказал он.

Кучеренко подчеркнул, что сложная ситуация в Киеве с отключениями света связана с ударами страны-агрессора России по ключевым подстанциям, в частности ПС "Киевской".

"Здесь свои блоки были выбиты серьезно, а город дефицитный. Эту зиму будет сидеть (Киев без света - Главред). Но графики могут быть разными. Я надеюсь, их смягчат энергетики - пока не прилетит еще раз", - добавил депутат.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какая будет ситуация с отключениями в Украине до конца года - мнение эксперта

Главред писал, что по словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен.

Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны. По его словам, логика врага проста: спровоцировать длительные отключения света и давить на население.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы будут длиться долго.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что уже на этих выходных в Украине ожидается уменьшение продолжительности отключений света. Объекты распределенной генерации должны полноценно заработать, это поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети.

Накануне в Минэнерго сообщили, что графики отключений в отдельных регионах уже стали существенно меньше. В облэнерго и компаниях, которые обеспечивают генерацию, делают все возможное, чтобы отключений стало меньше в каждой области

