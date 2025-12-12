Для чего США начали давить на Украину в вопросе мира - раскрыт скрытый замысел

Стратегия по нацбезопасности США направлена не на справедливое завершение войны, а на восстановление отношений с Россией через уступки Украины, указал Горбач.

В новой стратегии по нацбезопасности США Украина вне контекста "украинской войны" не упоминается

США заинтересованы в окончании войны для восстановления отношений с Россией

В новой стратегии нацбезопасности США прослеживается подход, в котором война в Украине рассматривается сквозь призму интересов Вашингтона по восстановлению отношений с Россией, а не через призму украинского суверенитета. Именно поэтому США будут пытаться принудить Украину к невыгодным условиям мира. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

Горбач обратил внимание, что в тексте американской стратегии нацбезопасности Украина как государство вообще не фигурирует, а единственное упоминание касается формулировки "украинская война" - в такой подаче, а не как "российская война". Это, по его мнению, демонстрирует видение ситуации с позиции России, ведь именно она может называть конфликт "украинским", воюя против Украины.

"Это мировоззренческий момент. Впрочем, подобная практика касается не только этого документа - весь Запад длительное время этот конфликт называет "украинским кризисом", особенно в начале, исходя из территориального принципа - война происходит на территории Украины", - указал он.

Он также подчеркнул, что документ ставит целью не только добиться прекращения огня, а полностью завершить войну и наладить стабильные отношения с Россией. Главная стратегическая цель - именно нормализация отношений с РФ, тогда как прекращение войны рассматривается как инструмент для этого. При этом способ достижения этой цели, по словам Горбача, Вашингтон почти не беспокоит, поскольку конфликт мешает США вернуться к сотрудничеству с Москвой, в частности в экономической сфере и в вопросах стратегической стабильности.

"Таким образом, Украину в принципе не видят как субъекта мировой политики. Документ фактически предусматривает, что Украину следует как можно скорее и любой ценой заставить принять требования россиян, назвать это "мирным урегулированием", но фактически - капитуляцией. При этом к России не выдвигаются никакие требования - хотя этот вопрос уже скорее касается хода переговоров, а не самой стратегии, тогда как к уступкам принуждают именно Украину", - резюмирует он.

Кто может изменить мнение Трампа по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, в США могут убедить Дональда Трампа отказаться от давления на Украину и продолжить поставки вооружения для Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире Эспрессо заявил вице-президент Объединенной конфедерации стран НАТО и директор по развитию датской компании Eldon Biologicals Владимир Джиджора.

Он отметил, что на позицию Трампа способны повлиять представители американского военно-промышленного комплекса. Такой сценарий, по его словам, был бы благоприятным для Украины.

"В этой ситуации, которая сложилась, нашими крупнейшими союзниками кроме Сил обороны является ВПК США, который не даст Трампу реализовать свой бред, который очередной раз вложили ему в уши. Я предполагаю, что такие приступы с такими тезисами происходят у Трампа после разговоров с Путиным. Не с Уиткоффом, не с зятем, а именно когда Трамп поговорит напрямую с Путиным", - добавил он.

Позиция США по войне России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Кэролайн Левитт отметила, что президент США Дональд Трамп крайне недоволен позициями обеих сторон конфликта.

По данным The Wall Street Journal, во время разговора 10 декабря с лидерами Франции, Германии и Великобритании Трамп потребовал, чтобы они усилили давление на Владимира Зеленского относительно условий предложенного "мирного плана" урегулирования войны с Россией.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет отказываться от своих территорий, ведь это противоречит законам, Конституции, международным нормам и элементарной морали. В то же время политолог Георгий Чижов предполагает, что Киев может быть вынужден пойти на определенные неформальные компромиссы из-за позиции США.

О персоне: Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

