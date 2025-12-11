Уксус не нужен: простой трюк, как избавиться от затхлого запаха с полотенец

Рассказываем, как избавиться от затхлого запаха полотенец и вернуть им свежесть и мягкость.

https://glavred.info/lifehack/uksus-ne-nuzhen-prostoy-tryuk-kak-izbavitsya-ot-zathlogo-zapaha-s-polotenec-10723238.html Ссылка скопирована

Почему полотенца пахнут затхлостью - как стирать полотенца, чтобы не было запаха / Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Почему полотенца пахнут затхлостью

Как избавиться от затхлого запаха полотенец

Как правильно сушить полотенца

Свежевыстиранное полотенце должно дарить ощущение чистоты и комфорта, но часто вместо этого мы сталкиваемся с неприятным запахом затхлости. Свежесть полотенец зависит не только от стирального порошка или температуры стирки, есть несколько нюансов, которые важно знать.

Эксперты отмечают, что причинами плохого запаха полотенец могут быть неправильная сушка, избыток моющего средства и чрезмерное использование смягчителей. Об этом пишет City Magazine.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Как часто нужно стирать полотенца: врач указал на распространенную ошибку

Главред расскажет о нескольких простых правилах, чтобы полотенца после стирки были чистыми, мягкими и без неприятного запаха.

Почему полотенца пахнут затхлостью

Если полотенце долго остается влажным, в его волокнах накапливаются бактерии, и даже после стирки оно быстро начинает пахнуть затхлостью. Чаще всего мы сушим полотенца в ванной комнате или на дверях, где воздух почти не циркулирует. В таких условиях они сохнут медленно, особенно если полотенца плотные, и именно это становится причиной неприятного запаха.

Как правильно сушить полотенца

Рекомендуем вывешивать полотенца на широкой подставке, где они будут полностью растянуты и будут иметь доступ к свежему воздуху. В хорошо проветриваемом помещении тонкие полотенца высыхают за 6-8 часов, а толстые могут потребовать до 12.

Как сушить полотенца в сушильной машине

Если вы пользуетесь сушильной машиной, рекомендуем добавлять специальные шерстяные шарики, они создают воздушные карманы между тканями, благодаря чему тепло распределяется равномернее, а полотенца высыхают быстрее и остаются мягкими.

Как стирать полотенца, чтобы не было запаха

Не менее важна правильная стирка. Когда вы бросаете полотенца в машину вместе с другой одеждой, особенно из синтетических материалов, это препятствует равномерной стирке и высыханию. Поэтому стирать полотенца рекомендуем отдельно от другого белья, при температуре около 60°C, чтобы избавиться от бактерий и запахов.

Сколько стирального порошка нужно для стирки

Смягчители тканей или кондиционеры лучше не использовать для полотенец - они образуют пленку, которая уменьшает поглощение влаги и замедляет высыхание.

Также важно не переборщить со стиральным средством. Избыток порошка или геля оседает в волокнах и становится причиной того самого запаха, от которого мы пытаемся избавиться. Меньшее количество средства обеспечит лучшее выполаскивание.

Читайте больше советов:

Об источнике: City Magazine CityMagazine.si - это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни. С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 сообщений, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред