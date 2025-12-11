Может иметь интересный перевод: что на самом деле означает фамилия Бандера

Существуют разные версии возникновения фамилии Бандера, но не все они правильные.

Происхождение фамилии Бандера / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Все знают о Степане Бандере, который был украинским политическим деятелем, революционером и лидером ОУН. Но лишь единицы понимают что означает эта фамилия.

Главред решил разобраться, откуда происходит фамилия Бандера.

Что означает фамилия Бандера

Telegraf пишет, что существуют версии, что эта фамилия появилась от слова "бандит" или от названия молдавского города Бендеры. Однако, по словам экспертов, они неправильные.

Вероятнее всего фамилия Бандера пришла в Украину из Европы как заимствование из романских языков.

Так, существует испанское слово "бандера", итальянское "бандьера" и португальское "бандейра". Все они переводятся одинаково и означают - "флаг".

Сколько людей имеют фамилию Бандера

В генеалогическом обществе "Родные" подчеркнули, что несмотря на широкую популярность, на самом деле эта фамилия сейчас очень редкая в Украине. Ее носителями являются лишь 22 человека, которые преимущественно живут в Стрые и Дрогобыче Львовской области, а также в Киеве. Что интересно, данная фамилия также упоминается среди репрессированных.

Об источнике: генеалогическое общество "Родные" Генеалогическое общество "Родные" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте. "Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.). После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

