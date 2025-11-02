Перевернет представление о нем: кем на самом деле были родители Степана Бандеры

Семья Бандеры имела глубокие национальные корни, а жизнь ее членов стала символом страданий и героизма украинцев в XX веке, отмечает Алферов.

Кем на самом деле были родители Степана Бандеры - история семьи Бандеры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов рассказал малоизвестные факты о семье проводника ОУН Степана Бандеры, которые в корне меняют восприятие его фигуры.

"А что мы знаем о семье Степана Бандеры, лидера ОУН, убитого россиянами в 1959 году? Эти факты перевернут ваше представление о биографии Бандеры", - отмечает историк в видео на YouTube.

Главред выяснил историю семьи Бандеры.

Кто был отцом Степана Бандеры

Отец Степана - Андрей Бандера, греко-католический священник, бывший капеллан Украинской Галицкой армии, человек глубокой веры и патриотизма. Его жизнь трагически оборвалась во времена советского террора.

"Отец Андрей, священник, бывший капеллан украинской галицкой армии, замучен в Киеве в 1941 году НКВДистами", - напоминает Алферов.

Происхождение матери Бандеры

Мать будущего проводника, Мирослава Бандера (Гладзинская), также имела выдающееся происхождение - ее род был благородным.

"Мать Мирослава, дочь Владимира Гладзинского, священника и тоже капеллана бывшей украинской галицкой армии, происходившего из мелкой русской шляхты, герба Ястребец", - рассказывает историк.

Таким образом, оба родителя Степана Бандеры принадлежали к украинской интеллигенции - духовной, образованной элите, воспитанной на национальных идеалах.

Судьба братьев Бандеры - что случилось с братом Бандеры

Семья Бандеры заплатила страшную цену за верность украинской идее.

"Брат Александр закончил образование в Риме, защитил докторскую диссертацию. В 42-м году, имея 31 год, замучен в концлагере Аушвиц. Брат Василий, два высших образования - агроном и философ. В возрасте 27 лет, замучен в 42-м году в концлагере Аушвиц", - отмечает Алферов.

Третий брат, Богдан Бандера, погиб на украинских землях.

"Третьего брата Богдана в 44-м году под Николаевом убили коммунисты".

Что случилось с сестрами Бандеры

Репрессии не обошли и сестер Степана Бандеры.

"Сестра Марта, Мария и Оксана получили 20 лет лагерей, третья сестра Владимира - 10 лет лагерей", - говорит историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

