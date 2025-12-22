Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Гривна "укрепила" свои позиции относительно одной из валют.

Курс валют на 23 декабря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Сколько будет стоить доллар 23 декабря

Во сколько украинцам обойдется евро в ближайшее время

Национальный банк Украины обнародовал на вторник, 23 декабря, новые курсы валют. Гривна укрепляет свои позиции относительно американской валюты. Об этом говорится на сайте регулятора.

Сколько будет стоить доллар 23 декабря

НБУ на 23 декабря установил официальный курс доллара к гривне на уровне 42,15 гривны за доллар. Это свидетельствует о том, что украинская валюта укрепилась на 10 копеек.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Во сколько украинцам обойдется евро

Относительно евро гривна, в свою очередь, несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,49 гривны за один евро. С предыдущим показателем гривна потеряла 2 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 42,21/42,24 грн/долл., а евро - 49,58/49,60 грн/евро.

Курс злотого на 23 декабря

НБУ также обновил официальный курс польского злотого. Во вторник, 23 декабря злотый будет стоить 11,74 гривен.

Сколько будет стоить доллар до 28 декабря - прогноз банкира

Накануне новогодних праздников валютный рынок Украины испытывает привычные сезонные колебания. Как пояснил Тарас Лесовой из "Глобус Банка", повышенный спрос на валюту обусловлен гривневыми выплатами - бонусами и премиями.

По его прогнозу, с 22 по 28 декабря доллар будет колебаться в пределах 42,2-42,8 грн, евро - 48-49,75 грн. Недельные отклонения ожидаются на уровне 1-1,5% от начального уровня.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

