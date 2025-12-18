Евро "рухнуло" после рекордного роста: свежий курс валют на 19 декабря

Гривна "укрепила" свои позиции относительно одной из валют.

https://glavred.info/ukraine/evro-obvalilos-posle-rekordnogo-rosta-svezhiy-kurs-valyut-na-19-dekabrya-10725269.html Ссылка скопирована

Курс валют на 19 декабря / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 19 декабря

Сколько будет стоить евро в пятницу

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 декабря. Американский доллар не изменился в цене по сравнению с предыдущим показателем. Об этом говорится на сайте регулятора.

Курс доллара на 19 декабря

Официальный курс доллара на 19 декабря 2025 года установлен на таком уровне: 42,33 гривны за 1 доллар. Это свидетельствует о том, что американская валюта не изменилась в цене.

видео дня

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро на пятницу

Гривна "укрепляет" позиции по отношению к европейской валюте. На 19 декабря НБУ установил официальный курс евро на таком уровне: 49,59 грн. Европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Курс злотого на 19 декабря

НБУ также обновил официальный курс польского злотого. В пятницу, 19 декабря злотый будет стоить 11,79 гривен.

Сколько будет стоить доллар до 21 декабря - прогноз банкира

По прогнозу банкира Тараса Лесового, с 15 по 21 декабря курс доллара в Украине будет находиться в пределах 42,1-42,6 гривны на межбанке и 42,3-42,8 гривны на наличном рынке.

Следовательно, до 21 декабря за 100 долларов украинцам придется отдать 4 230-4 280 грн, тогда как 1000 долларов будут стоить в пределах 42 300-42 800 грн.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как писал Главред, на четверг, 18 декабря, Национальный банк Украины немного поднял курс доллара США и польского злотого. В то же время евро незначительно подешевел.

Днем ранее НБУ снизил курс доллара до 42,18 грн/доллар, тогда как евро и польский злотый выросли.

Кроме этого, в Украине ожидается повышенный спрос на валюту, что может немного поднять курсы. Банкир Тарас Лесовой прогнозирует доллар на уровне 42,1-42,6 грн на межбанке, а евро - 48-49,75 грн.

Другие новости:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред