Зеленский сделал откровенное заявление о Трампе - что он сказал

Зеленский заявил о сложности диалога с США по завершению войны и выразил ожидание усиления американского давления на Россию.

https://glavred.info/world/zelenskiy-sdelal-otkrovennoe-zayavlenie-o-peregovorah-s-trampom-chto-on-skazal-10725263.html Ссылка скопирована

Зеленский сделал заявление о переговорах с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

О чем сказал Зеленский:

С США продолжается непростой диалог

Только давление со стороны США может остановить Путина

Трамп может заставить Россию завершить войну

Владимир Зеленский объяснил роль США в переговорах по завершению войны России против Украины и ответил на вопрос о том, изменилось ли его отношение к Трампу, который уже почти год находится на посту президента США. Соответствующие заявления он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Офис президента Украины.

"Нет, ну, смотрите. Это не простой диалог, откровенно говоря. Мы находимся в войне", - отмечает он. видео дня

Зеленский отметил, что именно Соединенные Штаты принимают ключевые решения и являются той силой, которая реально способна остановить российского диктатора и военного преступника Путина, поэтому он возлагает на них большие надежды. В то же время он подчеркнул, что рассчитывает прежде всего на усиление американского давления.

Сейчас, по его словам, США преимущественно выполняют роль посредника между сторонами, и это соответствует действительности. Однако президент отметил, что ожидает от Вашингтона более решительных шагов в направлении влияния на Россию, ведь считает, что Путин не намерен прекращать войну добровольно, но может пойти на это при условии значительно более жесткого давления со стороны США.

"И президент Трамп, он может это сделать, я так думаю, и дай Бог, чтобы он преуспел в этом", - резюмировал он.

Почему Путин боится мирных переговоров - мнение эксперта

Как писал Главред, Кремль усилил угрозы в адрес Украины и европейских стран, что свидетельствует скорее о страхе, чем об уверенности. Такую оценку в комментарии 24 Канал дал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, Владимир Путин мог испугаться переговорного процесса, инициированного США, который развивается значительно быстрее и результативнее, чем он ожидал.

Эксперт пояснил, что конструктивное взаимодействие Украины с американской стороной способно привести к формированию документа, от которого России будет сложно отказаться. А в случае отказа у США все чаще будут возникать вопросы об ответственности за то, что война не прекращается.

Именно поэтому, считает политолог, кремлевский лидер пытается создать впечатление неоднозначности ситуации, заявляя о якобы большом количестве проблемных вопросов, которые еще требуют решения.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, процесс принятия мирной договоренности для завершения войны России против Украины фактически зашел в тупик из-за вопроса территорий, считает обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

В то же время народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко подчеркнул, что предложенный Соединенными Штатами формат мирного соглашения с идеей создания демилитаризованной зоны на Донбассе несет серьезные риски. По его мнению, такой подход может повторить ошибки Будапештского меморандума и не обеспечивает Украине реальных гарантий безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин послал очередной сигнал Киеву и западным партнерам о намерениях продолжать боевые действия и в 2026 году.

Другие новости:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред