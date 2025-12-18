Никуда не уйдем, пока не одобрим финансирование для Украины - Фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии добавила, что предложила два варианта с целью принятия решения о финансировании Украины.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен настроена на активные дискуссии с целью нахождения решения для финансирования Украины. Предполагается согласовать выделение 90 млрд евро на следующие два года для Украины. Об этом фон дер Ляйен сказала перед началом заседания Европейского Совета в Брюсселе.

"У нас есть одна конечная цель на этом Европейском Совете - и это мир для Украины. Мирная мощь, и для этого Украина нуждается в надежном финансировании на следующие два года - на 2026 и 2027 годы", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, Европейский Совет обязался это сделать.

По ее словам, Европейский Совет обязался это сделать.

"В последний раз мы закроем дефицит финансирования Украины на следующие два года. Мы говорим о 137 млрд евро, которые являются необходимыми. Это наша собственная оценка и оценка МВФ. И мы настроены покрыть две трети от этой суммы - 90 млрд евро", - напомнила фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что предложила два варианта с целью принятия решения о финансировании Украины. Один вариант - это финансирование через бюджет Евросоюза (заимствования по бюджету), и второй вариант - это репарационный кредит.

Она сообщила, что сегодня состоится обсуждение, какой из этих двух вариантов выбрать.

"Это будут интенсивные обсуждения для меня", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, главным результатом этого дня должно стать принятие решения о финансовом обеспечении Украины на следующие два года.

"Мы не оставим Европейский Совет без решения о финансировании Украины на следующие два года, и из двух вариантов один должен быть согласован на Европейском Совете", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, президент Еврокомиссии отреагировала на беспокойство Бельгии относительно использования замороженных российских активов в поддержку Украины.

"Абсолютно понятно, и я поддерживаю то, что если мы одобрим репарационный кредит, риск должен быть разделен всеми нами. Это дело солидарности, основной принцип Европейского Союза", - сказала она.

Напомним, как ранее сообщал Главред, правительство Бельгии во главе с Бартом Альбертом Лилианом де Вевером непублично обвиняют в том, что оно скрывает информацию о том, как распоряжается налоговыми поступлениями от замороженных российских активов. Пятеро европейских дипломатов считают, что Брюссель намеренно тормозит механизм "репарационного займа" для Украины.

ЕС перенес принятие решения об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины до декабря, сообщил Bloomberg.

Еврокомиссия предлагает профинансировать Украину или грантом минимум на 90 млрд евро (104 млрд долларов), или кредитами, обеспеченными долговыми обязательствами ЕС, если государства-члены не смогут согласовать механизм использования замороженных российских средств. Эти предложения изложены в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам стран ЕС.

О персоне: Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

