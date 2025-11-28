Укр
Читать на украинском
Для Украины средства блокируют: в ЕС начинают подозревать одну страну в обмане

Анна Косик
28 ноября 2025, 13:26
Чиновники европейской страны утверждают, что действуют абсолютно законно.
Барт де Вевер, Евро
В ЕС считают, что Бельгия может специально блокировать передачу российских активов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В ЕС подозревают Бельгию в неправомерном обогащении на замороженных активах РФ
  • Проследить, выполняет ли Брюссель свои обязательства, очень тяжело
  • В Бельгии отрицают все обвинения

Правительство Бельгии во главе с Бартом Альбертом Лилианом де Вевером непублично обвиняют в том, что оно не раскрывает своих действий в отношении налоговых доходов от замороженных российских активов. Пять дипломатов из стран ЕС убеждены, что Бельгия специально блокирует схему с "репарационным займом" Украине.

Как пишет Politico, таким образом страна может преследовать второстепенную цель, удерживая средства в своей юрисдикции, поскольку налоги от них поступают в национальный бюджет страны.

Бельгия нарушает международное обязательство

В прошлом году было принято решение о том, что Бельгия должна раскрыть информацию о том, что она делает с налогами от замороженных росактивов. Однако до сих пор определить, выполняет ли Брюссель в полной мере свои обязательства перед Киевом, невозможно.

Брюссель отрицает обвинения

В Бельгии заявили, что ничего неправомерного не происходит. Там говорят, что все налоги, полученные от российских резервов были "направлены" Украине.

"Бельгийское правительство обязалось выделить все доходы от корпоративного налога с процентного дохода от замороженных активов России в Euroclear на поддержку Украины. На 2025 год эти доходы сейчас оцениваются примерно в 1 млрд евро", - подчеркнул один из чиновников страны.

Сам премьер Бельгии Барт де Вевер по информации Euractiv заявил, что план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.

В частности, он считает, что схема является "принципиально неправильной" и может поставить Бельгию в уязвимое положение. По его мнению, также поспешное внедрение схемы с активами может помешать мирным переговорам между Украиной и Россией.

"Поспешное внедрение предложенной схемы репарационных займов будет иметь побочный эффект: мы, как ЕС, фактически будем препятствовать достижению окончательного мирного соглашения", – утверждает он.

Замороженные российские активы - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что западные партнеры Украины с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора Россиизаморозили около 300 миллиардов долларов активов Центробанка РФ. Теперь Украина может получить эти средства, большая часть которых хранится в Бельгии, на оборону и покрытие дефицита в госбюджете без прямой конфискации российских активов.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз до декабря отложил принятие решения об использовании замороженных российских активов для финансирования помощи Украине.

Накануне Европейская комиссия предлагала профинансировать Украину за счет гранта в размере не менее 90 млрд евро, или кредитных средств, обеспеченных долгом ЕС, если страны-члены блока не смогут утвердить план использования замороженных российских активов.

Больше новостей:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

