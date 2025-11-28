Укр
Ужасные последствия для РФ: Украина ударила по важным для армии Путина целям

Анна Косик
28 ноября 2025, 12:07
Силы обороны подорвали военно-экономический потенциал российских оккупантов.
Атака на Россию
Что известно о последствиях ударов по России и ВОТ 28 ноября / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/astrapress

Главное:

  • В Саратове поражен НПЗ
  • В Крыму под удар попало место хранения российских дронов
  • Военные попали по сосредоточению живой силы врага

В ночь на 28 ноября на территории временно оккупированного Крыма и страны-агрессора России гремели мощные взрывы. В Генштабе ВСУ сообщили о проведении операций в рамках снижения военно-экономического потенциала противника.

Подразделения Сил обороны Украины в частности поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ. Это предприятие выпускает более 20 видов нефтепродуктов, среди которых бензины, мазут, дизельное топливо, серу техническую. Завод задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии.

"Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются", - говорится в сообщении.

Что удалось поразить в Крыму

На аэродроме Саки, который находится в населенном пункте Новофедоровка, поражено место хранения БпЛА. Кроме этого там удалось попасть по нескольким объектам ПВО, в частности, Панцирь-С1 и ТОР-М2.

ЗРК Панцирь С1, инфографика
ЗРК "Панцирь-С1" / Инфографика: Главред

"После подавления средств противовоздушной обороны противника, уничтожен ангар, где хранились вражеские беспилотники "Орион" и "Форпост". Вместе с этим, под удар Сил обороны Украины также попали командно-диспетчерский пункт управления противника и военный грузовой автомобиль "КамАЗ". Степень нанесенного ущерба уточняется", - добавили в Генштабе.

Где под удар украинских сил попала живая сила противника

Районы сосредоточения живой силы противника и склады горюче-смазочных материалов попали под прицел Сил обороны на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в ведомстве.

Как украинские удары ослабляют Россию – объяснение эксперта

Главред писал, что Украина уже больше года наносит удары по российским НПЗ - ключевой отрасли экономики оккупантов. Но особенно активны эти удары стали только в последние четыре месяца, поэтому еще рано говорить о значительных результатах.

Однако военный эксперт Иван Ступак считает, что системное продолжение таких атак приведет к тому, что рано или поздно точка перелома наступит и Украина сможет, если не похоронить, то поставить на колени российскую нефтяную отрасль – вопрос лишь в количестве дронов и ракет, которые будут на вооружении Украины.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 26 ноября под ударами оказался завод по изготовлению навигационного оборудования и комплектующих к крылатым и баллистическим ракетам "ВНИИР-Прогресс".

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в ночь на 25 ноября нанесли успешный удар по российскому морскому порту Новороссийск. Вследствие удара дальнобойных дронов известно о поражении военных, логистических целей и большого десантного корабля российского флота.

Этой же ночью на территории аэродрома и авиазавода в городе Таганрог в России был уничтожен редкий экспериментальный самолёт A-60 1А2 - самолёт-лаборатория с лазерным оружием, который ещё в советские времена создавался для противодействия спутникам и воздушной разведке.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Динамо потерпело фиаско против Омонии - все подробности матча

