В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

Юрий Берендий
17 декабря 2025, 16:34
Российское военно-политическое руководство распространяет фейки о ситуации на фронте, в частности о якобы контроле РФ над Купянском, отметили в ЦПД.
В СНБО опровергли новое заявление российского руководства о якобы оккупации Купянска

О чем говорится в материале:

  • В России снова заявили о якобы оккупации Купянска
  • "Лживые заявления" министра обороны РФ свидетельствуют о намерении элит РФ продолжать войну

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря во время расширенного заседания коллегии ведомства с участием диктатора и военного преступника Владимира Путина отчитался о якобы установлении контроля над Купянском. Заявление министра цитируют российские пропагандистские СМИ.

Это уже второе подобное заявление российских властей с конца ноября, хотя еще на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видеообращение непосредственно из города.

"Группировка войск "Запад" заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить полосы безопасности в Харьковской области и снизить угрозы обстрелов противником северных районов (так называемой, - ред.) ЛНР", - заявил Белоусов на заседании.

Белоусов также утверждал, что российские войска якобы уничтожают "окруженную группировку" на левом берегу реки Оскол к востоку от Купянска.

Реакция СНБО Украины

В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что глава российского Минобороны продолжает распространять ложную информацию о контроле РФ над Купянском.

"На самом деле, большую часть города контролируют Силы обороны Украины, и продолжают зачистку от россиян. Но все чиновники Путина, от Герасимова, который первым соврал о контроле города, до Белоусова продолжают ложь при самом же Путине. Не исключаю, что и сам старый фашист верит их отчетам исключительно", - подчеркнул он.

По словам Коваленко, такие заявления связаны не только со страхом ответственности за поражения, а прежде всего со стремлением российских элит и окружения Путина любой ценой продолжать войну, поэтому они и докладывают ему о вымышленных "успехах". При этом, отметил он, и сам Путин настроен на дальнейшее ведение боевых действий.

Купянск / Инфографика: Главред

Какая ситуация в Купянске - мнение военного

Как писал Главред, командир 2-го механизированного батальона 125-й отдельной механизированной бригады 3-го армейского корпуса с позывным "Дарвин" сообщил, что противник пытается расширять так называемые серые зоны в Харьковской области.

В то же время, несмотря на постоянное давление российских войск на отдельных отрезках фронта, Силам обороны удается постепенно улучшать ситуацию, в частности в районе Купянска. В самом городе еще остаются отдельные вражеские группы, однако они не представляют существенной угрозы. На других направлениях Харьковщины оккупанты продолжают наступательные действия, однако, по оценке военного, украинские подразделения имеют достаточные возможности, чтобы сдерживать противника.

"Действительно, ситуация на этом направлении выглядит гораздо лучше, чем враг докладывает своему руководству. Россияне были в Купянске и в наших относительных тылах. Там они накапливались и рассредоточивались. Впрочем, нам удалось уже нарушить логистику уже оккупантам, потом локализовав врага в застройке мы его постепенно уничтожили", - пояснил "Дарвин" в эфире Еспресо.

Какая ситуация в Купянске - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, операция по освобождению Купянска в Харьковской области продолжается. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, украинские подразделения действуют максимально осторожно, постепенно освобождая город с целью уменьшения потерь. Сейчас в Купянске заблокировано около двухсот российских военнослужащих.

В то же время партизанское движение "АТЕШ" информирует, что группа российских солдат в городе фактически оказалась в окружении. Эти данные партизаны получили от собственных источников непосредственно в подразделениях армии РФ.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

