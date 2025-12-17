Укр
Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины

Руслана Заклинская
17 декабря 2025, 17:50
536
В этом городе до сих пор есть мавзолей с телом врага Украины, которого советская пропаганда величала "героем гражданской войны".
Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины
Город Подольск и фото Григория Котовского / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Какое название имел Подольск в турецких документах
  • Почему в 1925 году город получил новое название
  • Когда город получил свое нынешнее название

Город, который сегодня известен как Подольск, имеет историю, тесно связанную со сменой империй, границ и эпох. Возникнув в конце XVIII века как небольшое османское село, он со временем превратился в важный транспортный узел Юга Украины.

Главред узнал, историю города Подольск.

видео дня

Как возник город Подольск

Первое письменное упоминание о поселении датировано 1779 годом в турецких документах под названием Бирзула. Сначала это было небольшое село в составе Османской империи. После подписания Ясского мирного договора 1791 года земли перешли к Российской империи. На протяжении XIX века Бирзула входила в состав различных административных образований - от Новороссийской до Херсонской губернии.

Что превратило село в важный транспортный узел

Настоящее развитие городок получил в середине XIX века со строительством железной дороги Одесса - Балта. Линия заработала в 1865 году и Бирзула стала важным транспортным узлом. Железная дорога привлекала рабочую силу из разных регионов Украины, России и Молдовы.

Экономика быстро росла: работали кирпичный завод, мельница, многочисленные склады и торговые точки. В начале XX века здесь появились первые образовательные учреждения, в частности гимназия, что свидетельствовало о культурном развитии общины.

Когда город получил новое название и почему

В 1925 году город потерял свое историческое название и стал Котовским в честь советского военного деятеля Григория Котовского.

Григорий Котовский (1881-1925) - фигура неоднозначная и противоречивая. В царские времена он был уголовным преступником, лидером бандитской группировки и "налетчиком", который неоднократно сбегал из тюрем, рассказали на канале "История для взрослых". Во время революционных событий он присоединился к большевикам, став красным командиром.

Советская пропаганда превратила его в "бесстрашного героя гражданской войны", хотя его методы борьбы часто напоминали обычный разбой. Он был убит при загадочных обстоятельствах в 1925 году, после чего советская власть решила увековечить его имя в названии Бирзулы.

Смотрите видео о Григории Котовском:

Статус города Котовск получил в 1938 году, но вскоре мирную жизнь прервала Вторая мировая война. Город оказался под оккупацией немецко-румынских войск, войдя в состав губернаторства Транснистрия. После войны город вновь сделал ставку на локомотивное депо, которое десятилетиями оставалось главным "кормильцем" региона.

В рамках декоммунизации 12 мая 2016 года город Котовск был переименован в Подольск, учитывая то, что расположен он на юго-востоке Подольской возвышенности, в пределах исторического Подолья.

Чем уникален подольский мавзолей

Мало кто знает, что в Подольске расположен один из двух мавзолеев на территории Украины (другой - Николая Пирогова в Виннице). Это могила-склеп с подземной усыпальницей Григория Котовского. Его тело было забальзамировано по аналогии с телом Ленина.

Во время войны оккупанты разграбили мавзолей, а тело Котовского местные жители прятали в подвалах. В 1965 году сооружение восстановили в виде стелы. Несмотря на законы о декоммунизации, мавзолей до сих пор существует, поскольку Министерство культуры классифицирует его как место захоронения, что защищает сооружение от демонтажа без специальных разрешений семьи.

Каков современный Подольск

В 2016 году город наконец сбросил советские одежды и получил название Подольск, что подчеркивает его принадлежность к историческому региону. Теперь это крупный административный центр в 188 километрах от Одессы.

Подольск остается ключевым транспортным узлом, соединяющим по железной дороге и автодорогам направление Киев - Одесса с выходом в страны Юго-Восточной Европы. Город железнодорожников продолжает жить, сохраняя свою уникальную историю, где османские корни переплетаются с украинской современностью.

Об источнике: "История для взрослых"

YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Одесская область История Украины культура
Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

