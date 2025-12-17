Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город Украины

Вы узнаете:
- Какое название имел Подольск в турецких документах
- Почему в 1925 году город получил новое название
- Когда город получил свое нынешнее название
Город, который сегодня известен как Подольск, имеет историю, тесно связанную со сменой империй, границ и эпох. Возникнув в конце XVIII века как небольшое османское село, он со временем превратился в важный транспортный узел Юга Украины.
Главред узнал, историю города Подольск.
Как возник город Подольск
Первое письменное упоминание о поселении датировано 1779 годом в турецких документах под названием Бирзула. Сначала это было небольшое село в составе Османской империи. После подписания Ясского мирного договора 1791 года земли перешли к Российской империи. На протяжении XIX века Бирзула входила в состав различных административных образований - от Новороссийской до Херсонской губернии.
Что превратило село в важный транспортный узел
Настоящее развитие городок получил в середине XIX века со строительством железной дороги Одесса - Балта. Линия заработала в 1865 году и Бирзула стала важным транспортным узлом. Железная дорога привлекала рабочую силу из разных регионов Украины, России и Молдовы.
Экономика быстро росла: работали кирпичный завод, мельница, многочисленные склады и торговые точки. В начале XX века здесь появились первые образовательные учреждения, в частности гимназия, что свидетельствовало о культурном развитии общины.
Когда город получил новое название и почему
В 1925 году город потерял свое историческое название и стал Котовским в честь советского военного деятеля Григория Котовского.
Григорий Котовский (1881-1925) - фигура неоднозначная и противоречивая. В царские времена он был уголовным преступником, лидером бандитской группировки и "налетчиком", который неоднократно сбегал из тюрем, рассказали на канале "История для взрослых". Во время революционных событий он присоединился к большевикам, став красным командиром.
Советская пропаганда превратила его в "бесстрашного героя гражданской войны", хотя его методы борьбы часто напоминали обычный разбой. Он был убит при загадочных обстоятельствах в 1925 году, после чего советская власть решила увековечить его имя в названии Бирзулы.
Смотрите видео о Григории Котовском:
Статус города Котовск получил в 1938 году, но вскоре мирную жизнь прервала Вторая мировая война. Город оказался под оккупацией немецко-румынских войск, войдя в состав губернаторства Транснистрия. После войны город вновь сделал ставку на локомотивное депо, которое десятилетиями оставалось главным "кормильцем" региона.
В рамках декоммунизации 12 мая 2016 года город Котовск был переименован в Подольск, учитывая то, что расположен он на юго-востоке Подольской возвышенности, в пределах исторического Подолья.
Чем уникален подольский мавзолей
Мало кто знает, что в Подольске расположен один из двух мавзолеев на территории Украины (другой - Николая Пирогова в Виннице). Это могила-склеп с подземной усыпальницей Григория Котовского. Его тело было забальзамировано по аналогии с телом Ленина.
Во время войны оккупанты разграбили мавзолей, а тело Котовского местные жители прятали в подвалах. В 1965 году сооружение восстановили в виде стелы. Несмотря на законы о декоммунизации, мавзолей до сих пор существует, поскольку Министерство культуры классифицирует его как место захоронения, что защищает сооружение от демонтажа без специальных разрешений семьи.
Каков современный Подольск
В 2016 году город наконец сбросил советские одежды и получил название Подольск, что подчеркивает его принадлежность к историческому региону. Теперь это крупный административный центр в 188 километрах от Одессы.
Подольск остается ключевым транспортным узлом, соединяющим по железной дороге и автодорогам направление Киев - Одесса с выходом в страны Юго-Восточной Европы. Город железнодорожников продолжает жить, сохраняя свою уникальную историю, где османские корни переплетаются с украинской современностью.
Вас также может заинтересовать:
- Туристы удивляются, узнав правду: где на самом деле вырос Степан Бандера
- Забытые профессии, которые кажутся выдумкой: кем работали украинцы 100 лет назад
- Как украинка стала последней принцессой Кореи - случайная встреча изменила историю
Об источнике: "История для взрослых"
YouTube-канал "История для взрослых" - это украинский образовательный проект, имеющий более 380 тысяч подписчиков. Канал специализируется на неочевидных и малоизвестных исторических фактах, которые помогают лучше понять прошлое, настоящее и будущее Украины. Видео охватывают широкий спектр тем - от древней истории до событий, связанных с российско-украинской войной.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред