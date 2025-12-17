Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

Мария Николишин
17 декабря 2025, 17:12
37
Головоломки помогают проверить навыки наблюдения в реальном времени.
Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд
Головоломка на внимательность / фото: jagranjosh

Головоломки прекрасно подходят для проверки зрительного восприятия и наблюдения за тем, как мозг интерпретирует визуальный контекст. Они прекрасно подходят для оценки и изучения работы человеческого мозга.

Оптические иллюзии также улучшают навыки решения проблем, пространственного мышления и обработки визуальной информации.

В jagranjosh поделились интересным, но сложным тестом. Нужно найти клубнику среди арбузов всего за 15 секунд.

видео дня

Что интересно, только люди со зрением 20/20 могут заметить клубнику, которая умело спрятана между кусочками арбуза, передает Главред.

Все ломтики арбуза выглядят одинаково. Клубника использует это в свою пользу и маскируется среди красных кусочков арбуза.

Поэтому вам нужно сосредоточиться на уникальности клубники, чтобы отличить ее от арбузов.

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд
Попробуйте найти клубнику / фото: jagranjosh

Проанализируйте изображение. Поймите, что вы ищете. Вам нужно сосредоточиться на поиске ключевых различий. Клубника имеет небольшой стебель и лиственную верхушку.

Мысленно разделите изображение на части и проверьте каждую часть, чтобы найти клубнику.

Вы заметили клубнику? Если нет, не расстраивайтесь. Вы можете просмотреть ответ ниже.

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд
Решение головоломки / фото: jagranjosh

Вы также можете испытать свои силы в других головоломках. Например, попробуйте найти 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды.

Кроме того, вы можете пройти тест на IQ и найти 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд.

Читайте также:

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тест по картинке головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:55Политика
В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:34Фронт
Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:33Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

В регионах объявили штормовое предупреждение: названа дата резкого похолодания

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Графики отключения света для Киева и области: какими будут ограничения ДТЭК 17 декабря

Последние новости

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

Реклама
16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

16:15

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

16:12

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:01

"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвалВидео

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

Реклама
14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

14:24

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:17

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

13:59

Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

13:57

Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

13:46

Украинский перевод знают единицы: чем можно заменить фразу "потерял дар речи"Видео

13:46

Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

13:40

"Это отдаляет возможность мира": Санников предупредил об опасности уступок Лукашенко

13:35

Осквернение флага: блогерша Верба угодила в скандал

13:30

"Об этом надолго забыли": Иво Бобул заговорил после смерти Степана Гиги

13:14

Евро перескочил новую отметку: на наличном рынке Украины неудержимо растет курс

13:07

РФ нарастила группировку до 710 тысяч человек для наступления - Сырский

12:34

Гороскоп на завтра 18 декабря: Львам - срыв планов, Девам - большая удача

12:32

Без нищеты, но и без совести: где и как сейчас живет Николай Азаров

12:29

День зимнего солнцестояния в 2025 году: традиции и приметы самого короткого дня

12:22

США не исключают провала мирного соглашения с РФ и готовят новые санкции – Bloomberg

12:12

Леся Никитюк рассекретила нежное прозвище сына — детали

12:05

Будут ли аварийные отключения из-за погоды: ответ энергетиков

11:55

РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

Реклама
11:50

В Украине после перемирия может начаться гражданская война – Залужный

11:12

Взрывы на крупном НПЗ и нефтебазе РФ: Генштаб раскрыл детали успешных ударов

11:09

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

10:54

Оккупанты обманывают руководство, чтобы скрыть провал на важном участке фронта

10:53

Игорь Суркис назначил нового главного тренера "Динамо" – кто он

10:52

Чем опасна ёлка для кошек: как пережить Рождество вместе с пушистым другом

10:50

Китайский гороскоп на завтра 18 декабря: Быкам - важное решениие, Змеям - распутье

10:31

Бывшая Цимбалюка обратилась к нему на фоне слухов о воссоединении — детали

10:22

Женщина купила копилку в секонд-хенде: внутри ее ждал сюрпризВидео

10:09

Как российские оккупанты изменили тактику ударов по Украинемнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять