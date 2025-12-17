Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

Вы узнаете:
- Что символизирует Огненная Лошадь
- Какие подарки на Новый год стоит обходить стороной
Многие люди дарят подарки своим родным на Новый год. Это считается проявлением любви, заботы и уважения. Однако, важно позаботиться, чтобы он был уместным по всем возможным правилам, потому что в год Огненной Лошади можно дарить не все.
Главред решил разобраться, что нельзя дарить в год Огненной Лошади.
Какие подарки стоит обходить стороной в год Огненной Лошади
SinoCultural сообщает, что Огненная Лошадь по китайским традициям символизирует свободу, движение и независимость. Поэтому стоит осторожно выбирать подарки и избегать тех, которые противоречат определенным категориям.
Что не стоит дарить на Новый год 2026:
Вещи, "ограничивающие" свободу и движение
Пояса, шарфы - это отличные подарки, но не в год Огненной Лошади. Эти вещи сжимают, а значит, могут сдерживать развитие и движение вперед.
Кожаные вещи
Изделия из натуральной кожи олицетворяют жесткость и контроль, что противоречит природе Лошади.
Часы
В восточной традиции часы часто символизируют завершение или даже "обратный отсчет". Зато энергичная Лошадь - это о новых начинаниях и неудержимом движении вперед.
Духи
Это один из самых популярных и надежных вариантов подарка. Но в год Огненной Лошади от них тоже лучше отказаться, потому что резкие запахи ассоциируются с давлением и вмешательством.
