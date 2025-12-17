Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

Стоит осторожно выбирать подарки на Новый год 2026.

Подарки на Новый год 2026

Многие люди дарят подарки своим родным на Новый год. Это считается проявлением любви, заботы и уважения. Однако, важно позаботиться, чтобы он был уместным по всем возможным правилам, потому что в год Огненной Лошади можно дарить не все.

Главред решил разобраться, что нельзя дарить в год Огненной Лошади.

Какие подарки стоит обходить стороной в год Огненной Лошади

SinoCultural сообщает, что Огненная Лошадь по китайским традициям символизирует свободу, движение и независимость. Поэтому стоит осторожно выбирать подарки и избегать тех, которые противоречат определенным категориям.

Что не стоит дарить на Новый год 2026:

Вещи, "ограничивающие" свободу и движение

Пояса, шарфы - это отличные подарки, но не в год Огненной Лошади. Эти вещи сжимают, а значит, могут сдерживать развитие и движение вперед.

Кожаные вещи

Изделия из натуральной кожи олицетворяют жесткость и контроль, что противоречит природе Лошади.

Часы

В восточной традиции часы часто символизируют завершение или даже "обратный отсчет". Зато энергичная Лошадь - это о новых начинаниях и неудержимом движении вперед.

Духи

Это один из самых популярных и надежных вариантов подарка. Но в год Огненной Лошади от них тоже лучше отказаться, потому что резкие запахи ассоциируются с давлением и вмешательством.

Что подарить родителям / Инфографика: Главред

Об источнике: SinoCultural SinoCultural - бренд, который родился из глубокого уважения к нематериальному культурному наследию Китая. Он вдыхает новую жизненную силу в китайские традиции и рассказывает о них всему миру.

