Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

Мария Николишин
17 декабря 2025, 18:14
Стоит осторожно выбирать подарки на Новый год 2026.
Подарки на Новый год 2026 / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что символизирует Огненная Лошадь
  • Какие подарки на Новый год стоит обходить стороной

Многие люди дарят подарки своим родным на Новый год. Это считается проявлением любви, заботы и уважения. Однако, важно позаботиться, чтобы он был уместным по всем возможным правилам, потому что в год Огненной Лошади можно дарить не все.

Главред решил разобраться, что нельзя дарить в год Огненной Лошади.

Какие подарки стоит обходить стороной в год Огненной Лошади

SinoCultural сообщает, что Огненная Лошадь по китайским традициям символизирует свободу, движение и независимость. Поэтому стоит осторожно выбирать подарки и избегать тех, которые противоречат определенным категориям.

Что не стоит дарить на Новый год 2026:

Вещи, "ограничивающие" свободу и движение

Пояса, шарфы - это отличные подарки, но не в год Огненной Лошади. Эти вещи сжимают, а значит, могут сдерживать развитие и движение вперед.

Кожаные вещи

Изделия из натуральной кожи олицетворяют жесткость и контроль, что противоречит природе Лошади.

Часы

В восточной традиции часы часто символизируют завершение или даже "обратный отсчет". Зато энергичная Лошадь - это о новых начинаниях и неудержимом движении вперед.

Духи

Это один из самых популярных и надежных вариантов подарка. Но в год Огненной Лошади от них тоже лучше отказаться, потому что резкие запахи ассоциируются с давлением и вмешательством.

Что подарить родителям / Инфографика: Главред

Об источнике: SinoCultural

SinoCultural - бренд, который родился из глубокого уважения к нематериальному культурному наследию Китая. Он вдыхает новую жизненную силу в китайские традиции и рассказывает о них всему миру.

