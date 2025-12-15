Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

Рассказываем, какие оттенки не принесут удачи в ночь Огненной Лошади.

https://glavred.info/fashion/kakoy-manikyur-nelzya-delat-na-novyy-god-2026-eto-mozhet-razgnevat-ognennuyu-loshad-10724117.html Ссылка скопирована

Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026 / Коллаж: Главред, фото: Freepik, Pinterest

Вы узнаете:

Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026

Какой маникюр сделать на Новый год 2026

Согласно восточной традиции, цвет несет особую энергию, он может притянуть удачу, гармонию и богатство или же оттолкнуть их. Поэтому выбор маникюра для новогодней ночи превращается в большее, чем просто стилевое решение - он становится способом настроиться на правильные вибрации и не разгневать хозяина года. Об этом пишет Oboz.ua.

Главред рассказывает, каких оттенков лака на Новый год лучше избегать.

видео дня

Рекомендуем прочитать наш материал: Не рискуйте удачей: чего нельзя ставить на праздничный стол в год Огненной Лошади

Какие цвета маникюра не стоит выбирать для встречи Года Лошади

Синий

Насыщенный синий в новогоднем маникюре считается главным антагонистом Огненной Лошади. Он символизирует воду, которая гасит огонь, а значит может замедлить ваши планы и даже вызвать финансовые потери.

Черный

Несмотря на элегантность, черный тоже относится к водной стихии. В новогоднем образе он способен ослабить положительную силу года.

Белый

Чистый белый в восточной астрологии символизирует металл. Избыток этого элемента в огненный год может привести к конфликтам или ощущению изоляции. Допустимы лишь небольшие акценты белого: в сочетании с теплыми, "счастливыми" цветами он поможет внести ясность в планы.

Какие цвета принесут удачу

Чтобы встретить 2026-й в гармонии с его символом, стоит выбирать оттенки, поддерживающие энергию Лошади:

желтый;

оранжевый;

красный;

розовый;

коричневый.

Читайте также:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред