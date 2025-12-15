Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

Вы узнаете:
- Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026
- Какой маникюр сделать на Новый год 2026
Согласно восточной традиции, цвет несет особую энергию, он может притянуть удачу, гармонию и богатство или же оттолкнуть их. Поэтому выбор маникюра для новогодней ночи превращается в большее, чем просто стилевое решение - он становится способом настроиться на правильные вибрации и не разгневать хозяина года. Об этом пишет Oboz.ua.
Главред рассказывает, каких оттенков лака на Новый год лучше избегать.
Рекомендуем прочитать наш материал: Не рискуйте удачей: чего нельзя ставить на праздничный стол в год Огненной Лошади
Какие цвета маникюра не стоит выбирать для встречи Года Лошади
- Синий
Насыщенный синий в новогоднем маникюре считается главным антагонистом Огненной Лошади. Он символизирует воду, которая гасит огонь, а значит может замедлить ваши планы и даже вызвать финансовые потери.
- Черный
Несмотря на элегантность, черный тоже относится к водной стихии. В новогоднем образе он способен ослабить положительную силу года.
- Белый
Чистый белый в восточной астрологии символизирует металл. Избыток этого элемента в огненный год может привести к конфликтам или ощущению изоляции. Допустимы лишь небольшие акценты белого: в сочетании с теплыми, "счастливыми" цветами он поможет внести ясность в планы.
Какие цвета принесут удачу
Чтобы встретить 2026-й в гармонии с его символом, стоит выбирать оттенки, поддерживающие энергию Лошади:
- желтый;
- оранжевый;
- красный;
- розовый;
- коричневый.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на 2026 год Красной Огненной Лошади: прогноз для всех знаков
- Чтобы не навлечь несчастье: что обязательно надо сделать до года Огненной Лошади
- Может разозлить Огненную Лошадь: в какие даты нельзя ставить елку в 2025
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред