"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, одновременно отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года. Об этом он рассказал в интервью программе Buitenhof на канале NPO 1.
"Мы находимся в критический момент переговоров по миру", - отметил Стубб.
В то же время он подчеркнул, что переговорный процесс приближается к конкретному соглашению.
"Мы, пожалуй, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо в течение этих четырех лет", - добавил президент.
Три ключевых документа для мира
По его словам, сейчас работают над тремя ключевыми документами, которые станут основой будущих договоренностей:
- Рамочный документ 20-пунктного мирного плана, который будет определять основные шаги к стабилизации ситуации и установлению мира;
- Гарантии безопасности для Украины, которые обеспечат защиту территориальной целостности и суверенитета;
- Программа восстановления Украины, комплексный план реконструкции инфраструктуры и восстановления экономики после войны.
Стубб подчеркнул, что над деталями документов работают украинская делегация вместе с представителями США и Европейского Союза, чтобы обеспечить согласованность и эффективность будущих договоренностей.
"Мы прорабатываем все детали вместе с американцами, европейцами и украинской стороной", - отметил он.
Практический уровень дипломатии
Президент Финляндии также подчеркнул, что дипломатические усилия партнеров Украины вышли на практический уровень.
"Мирное соглашение ближе, чем когда-либо за эти четыре года. Сейчас критический момент переговоров", - добавил Стубб.
Какое мирное соглашение интересует Трампа - мнение эксперта
Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что для президента США Дональда Трампа главное - достичь согласования между Россией и Украиной по документу с формулировками о перемирии, прекращении огня или завершении войны.
"Трампа мало интересуют детали решения конфликта. Он стремится подписать красивый документ, где будет зафиксировано прекращение убийств и боевых действий, а все технические и организационные вопросы могут решать европейцы", - отметил Жовтенко.
Мирный план США - что известно
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный план должен быть справедливым и не допустить повторной агрессии со стороны России. Он добавил, что Соединенные Штаты пока не предоставили ответа на обновленные предложения Украины по мирному урегулированию.
Кроме того, переговоры в Берлине между украинской и американской делегациями по мирному плану США продолжатся и в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает Handelsblatt.
Напомним, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров американской и украинской делегаций в воскресенье в Берлине был достигнут значительный прогресс.
О персоне: Александр Стубб
Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.
