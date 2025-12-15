"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

Президент Финляндии отмечает, что длительное сотрудничество помогает приблизить страну к стабильному миру.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что нынешний этап переговоров по миру в Украине является критическим, одновременно отметив, что страна, вероятно, ближе к достижению мирного соглашения, чем когда-либо за последние четыре года. Об этом он рассказал в интервью программе Buitenhof на канале NPO 1.

"Мы находимся в критический момент переговоров по миру", - отметил Стубб. видео дня

В то же время он подчеркнул, что переговорный процесс приближается к конкретному соглашению.

"Мы, пожалуй, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо в течение этих четырех лет", - добавил президент.

Три ключевых документа для мира

По его словам, сейчас работают над тремя ключевыми документами, которые станут основой будущих договоренностей:

Рамочный документ 20-пунктного мирного плана, который будет определять основные шаги к стабилизации ситуации и установлению мира;

Гарантии безопасности для Украины, которые обеспечат защиту территориальной целостности и суверенитета;

Программа восстановления Украины, комплексный план реконструкции инфраструктуры и восстановления экономики после войны.

Стубб подчеркнул, что над деталями документов работают украинская делегация вместе с представителями США и Европейского Союза, чтобы обеспечить согласованность и эффективность будущих договоренностей.

"Мы прорабатываем все детали вместе с американцами, европейцами и украинской стороной", - отметил он.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Практический уровень дипломатии

Президент Финляндии также подчеркнул, что дипломатические усилия партнеров Украины вышли на практический уровень.

"Мирное соглашение ближе, чем когда-либо за эти четыре года. Сейчас критический момент переговоров", - добавил Стубб.

Какое мирное соглашение интересует Трампа - мнение эксперта

Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что для президента США Дональда Трампа главное - достичь согласования между Россией и Украиной по документу с формулировками о перемирии, прекращении огня или завершении войны.

"Трампа мало интересуют детали решения конфликта. Он стремится подписать красивый документ, где будет зафиксировано прекращение убийств и боевых действий, а все технические и организационные вопросы могут решать европейцы", - отметил Жовтенко.

Мирный план США - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мирный план должен быть справедливым и не допустить повторной агрессии со стороны России. Он добавил, что Соединенные Штаты пока не предоставили ответа на обновленные предложения Украины по мирному урегулированию.

Кроме того, переговоры в Берлине между украинской и американской делегациями по мирному плану США продолжатся и в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает Handelsblatt.

Напомним, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что во время переговоров американской и украинской делегаций в воскресенье в Берлине был достигнут значительный прогресс.

О персоне: Александр Стубб Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

