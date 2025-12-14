Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

Анна Подгорная
14 декабря 2025, 23:50
24
Полтора года назад Наталья Татаринцева родила хореографу дочь.
Евгений Кот с женой и дочерью
Женя Кот жена - танцор с Натальей Татаринцевой думает о пополнении в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/miss_lelya_kot

Читайте больше:

  • Что Евгений Кот говорит о пополнении в семье
  • Какие вопросы он обсуждает с женой

Украинские танцоры Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями в июле 2024 года - у них родилась дочь, которую назвали Леля. Сейчас пара раздумывает над появлением еще одного ребенка.

Об этом Кот рассказал в недавнем интервью. Он отметил, что для него и Натальи важно, чтобы их семья была большой. Однако биологического ребенка они заводить не торопятся - после рождения Лели Татаринцевой необходимо время на восстановление.

видео дня

"Мы точно хотим, чтобы в нашей семье был не один ребенок, чтобы у нас была большая семья. На счет рожать: Наталья хочет немножко отдохнуть и плюс сделать, это с точки зрения здоровья правильно, определенную паузу, чтобы правильно восстановить организм. Затем, чтобы была правильная разница в возрасте между первым ребенком и вторым. Чтобы не было, что мы бросаем первого ребенка и ко второму", - говорит хореограф.

Евгений Кот с женой и дочерью
Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочерью Лелей / фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Артисты также рассматривают вариант с усыновлением, но пока это просто вопрос к обсуждению, а не конкретный план. "Мы говорим об этом, но мы не подходим к тому: "Все, пошли усыновим"... Я хочу с Мирошниченко пообщаться (Тимур и Инна Мирошниченко усыновили двоих детей - прим. редактора). Они - это большой пример, чтобы понять, что это такое. Ты должен реально осознавать, на что идешь, как это будет, чтобы, во-первых, не навредить этому ребенку. Это очень важно. Поэтому беседы у нас идут, но мы к этому хотим подойти правильно", - поделился Евгений Кот.

Евгений Кот
Женя Кот жена - танцор с Натальей Татаринцевой думает о пополнении в семье / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о триумфальном результате Украины на Детском Евровидении-2025. София Нерсесян стала серебряным призером престижного музыкального конкурса.

Также вскрылась правда о сыне Олега Винника, которого певец всячески скрывал от общественности. В недавнем интервью он рассказал, чем занимается Юлиан.

Читайте также:

О персоне: Евгений Кот

Евгений Кот - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцюють всі!" и "Танці з зірками", режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартові мрій". Судья проекта "Україна має талант" 2021, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евгений Кот новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

23:41Украина
Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раунд

Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раунд

21:54Политика
До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабря

До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабря

21:35Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Последние новости

01:30

Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке

00:51

"Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

00:31

Осталась неосуществимой: раскрыта большая мечта Степана Гиги

14 декабря, воскресенье
23:52

Костюк может получить продление контракта с "Динамо": эксперт назвал условие

23:50

Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
23:41

"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

22:07

Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

21:54

Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раундФотоВидео

21:35

До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабряФото

Реклама
21:17

Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

21:12

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

21:09

Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дроновВидео

21:02

Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садоводаВидео

20:41

Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

20:14

Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

20:06

Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатстваВидео

20:05

Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

19:59

Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

19:47

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Реклама
19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

18:30

Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

18:00

Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

17:52

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

17:47

Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

17:18

"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годамиВидео

17:04

Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

16:49

Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

15:19

Точные удары по вражеским объектам: ССО атаковали поезд, РЭБ и нефтебазу россиянВидео

Реклама
14:54

О чем умолял Бетховен в завещании - удалось выполнить только через 200 летВидео

14:07

Украина согласилась на уступку в мирном плане - какой компромисс по Донбассу готовит США

14:02

Китайский гороскоп на завтра 15 декабря: Тиграм - споры, Лошадям - драма

13:53

Погода в Украине в ближайшее время испортится: появился неутешительный прогноз

12:57

Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

12:30

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем былоВидео

12:09

Украина массированно ударила по России: в Генштабе раскрыли последствия атаки

12:04

Папа Римский Лев XIV готов приехать в Украину: Ватикан разработал план

11:59

В ближайшее время в Украине изменится курс доллара: сколько будет стоить валюта

11:55

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять