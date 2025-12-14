Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

Полтора года назад Наталья Татаринцева родила хореографу дочь.

Женя Кот жена - танцор с Натальей Татаринцевой думает о пополнении в семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/miss_lelya_kot

Что Евгений Кот говорит о пополнении в семье

Какие вопросы он обсуждает с женой

Украинские танцоры Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями в июле 2024 года - у них родилась дочь, которую назвали Леля. Сейчас пара раздумывает над появлением еще одного ребенка.

Об этом Кот рассказал в недавнем интервью. Он отметил, что для него и Натальи важно, чтобы их семья была большой. Однако биологического ребенка они заводить не торопятся - после рождения Лели Татаринцевой необходимо время на восстановление.

"Мы точно хотим, чтобы в нашей семье был не один ребенок, чтобы у нас была большая семья. На счет рожать: Наталья хочет немножко отдохнуть и плюс сделать, это с точки зрения здоровья правильно, определенную паузу, чтобы правильно восстановить организм. Затем, чтобы была правильная разница в возрасте между первым ребенком и вторым. Чтобы не было, что мы бросаем первого ребенка и ко второму", - говорит хореограф.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочерью Лелей / фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Артисты также рассматривают вариант с усыновлением, но пока это просто вопрос к обсуждению, а не конкретный план. "Мы говорим об этом, но мы не подходим к тому: "Все, пошли усыновим"... Я хочу с Мирошниченко пообщаться (Тимур и Инна Мирошниченко усыновили двоих детей - прим. редактора). Они - это большой пример, чтобы понять, что это такое. Ты должен реально осознавать, на что идешь, как это будет, чтобы, во-первых, не навредить этому ребенку. Это очень важно. Поэтому беседы у нас идут, но мы к этому хотим подойти правильно", - поделился Евгений Кот.

Женя Кот жена - танцор с Натальей Татаринцевой думает о пополнении в семье / Скриншот YouTube

О персоне: Евгений Кот Евгений Кот - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцюють всі!" и "Танці з зірками", режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартові мрій". Судья проекта "Україна має талант" 2021, сообщает Википедия.

