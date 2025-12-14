Эта песня звучит в таких фильмах как "Гарри Поттер" или "Один дома".

В Украине есть множество песен, которые люди слушают каждый день. Однако, только одна композиция стала известной на весь мир, хотя ее автор об этом даже не знал.

Малоизвестные факты о "Щедрике"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что один украинский хит стал всемирно известным, символизируя украинскую борьбу за независимость.

Он также назвал 5 фактов о легендарном "Щедрике":

Щедрик создавался 20 лет. Николай Леонтович работал над аранжировкой "Щедрика" почти 20 лет.

"Пять редакций, четвертая из которых и стала основой того "Щедрика", который признал весь мир", - говорится в видео.

Щедрик стал символом борьбы. В 1919 году "Щедрик" стал символом украинской борьбы за независимость.

"Во времена фактической оккупации музыка, как инструмент универсального языка, по поручению Симона Петлюры, взывала на весь мир, продвигая идеи независимой Украины", - говорит Рами Аль Шаер.

Леонтович не узнал об успехе. Украинский "Щедрик" настолько полюбился иностранным слушателям, что мгновенно становился хитом.

"Международная пресса скандировала о величии украинской песни и культуры. Но сам композитор о своем успехе даже не догадывался, страдая от нищеты", - добавил автор видео.

Автор "Щедрика" был убит за идею. Отмечается, что только во времена независимости, в начале 2000-х, когда архивы чекистов были рассекречены, стало известно, что выдающийся композитор Николай Леонтович был убит выстрелом из винтовки.

Отмечается, что только во времена независимости, в начале 2000-х, когда архивы чекистов были рассекречены, стало известно, что выдающийся композитор Николай Леонтович был убит выстрелом из винтовки. Щедрик одна из самых известных композиций в мире. Через 100 лет "Щедрик" становится одним из самых известных хитов, который слышало человечество.

"Это песня без которой не будет Рождества. Она также звучит в таких фильмах как "Гарри Поттер", "Один дома". Для мира она стала символом Рождества и благополучия, а для нас - это культурное наследие и упоминание о том, насколько важно поддерживать украинскую культуру и музыку", - подытожил музыкант.

