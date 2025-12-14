Укр
Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мир

Мария Николишин
14 декабря 2025, 18:58
78
Эта песня звучит в таких фильмах как "Гарри Поттер" или "Один дома".
Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мир
Самая известная украинская песня / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

В Украине есть множество песен, которые люди слушают каждый день. Однако, только одна композиция стала известной на весь мир, хотя ее автор об этом даже не знал.

Главред решил разобраться, какая украинская песня известна во всем мире.

Малоизвестные факты о "Щедрике"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что один украинский хит стал всемирно известным, символизируя украинскую борьбу за независимость.

Он также назвал 5 фактов о легендарном "Щедрике":

  • Щедрик создавался 20 лет. Николай Леонтович работал над аранжировкой "Щедрика" почти 20 лет.

"Пять редакций, четвертая из которых и стала основой того "Щедрика", который признал весь мир", - говорится в видео.

  • Щедрик стал символом борьбы. В 1919 году "Щедрик" стал символом украинской борьбы за независимость.

"Во времена фактической оккупации музыка, как инструмент универсального языка, по поручению Симона Петлюры, взывала на весь мир, продвигая идеи независимой Украины", - говорит Рами Аль Шаер.

  • Леонтович не узнал об успехе. Украинский "Щедрик" настолько полюбился иностранным слушателям, что мгновенно становился хитом.

"Международная пресса скандировала о величии украинской песни и культуры. Но сам композитор о своем успехе даже не догадывался, страдая от нищеты", - добавил автор видео.

  • Автор "Щедрика" был убит за идею. Отмечается, что только во времена независимости, в начале 2000-х, когда архивы чекистов были рассекречены, стало известно, что выдающийся композитор Николай Леонтович был убит выстрелом из винтовки.
  • Щедрик одна из самых известных композиций в мире. Через 100 лет "Щедрик" становится одним из самых известных хитов, который слышало человечество.

"Это песня без которой не будет Рождества. Она также звучит в таких фильмах как "Гарри Поттер", "Один дома". Для мира она стала символом Рождества и благополучия, а для нас - это культурное наследие и упоминание о том, насколько важно поддерживать украинскую культуру и музыку", - подытожил музыкант.

Что известно о "Щедрике" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер

Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

История Украины
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

