Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

Дидух, елка, СССР и древние аграрные ритуалы: как формировались рождественские символы в Украине и почему сегодня они могут гармонично сосуществовать в одном доме.

https://glavred.info/culture/chto-stavit-na-rozhdestvo-diduh-ili-elku-chto-na-samom-dele-yavlyaetsya-ukrainskim-simvolom-10724090.html Ссылка скопирована

Что поставить на Рождество? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Откуда взялась елка

Что лучше ставить на Рождество: елку или дидух

В современной Украине рождественские праздники, кроме традиционного праздничного настроения, часто сопровождаются острыми дискуссиями о национальной идентичности и культурных символах. Главным полем баталий становится вопрос: что должно стоять в доме на Рождество - извечный украинский дидух или привычная для многих, но "идеологически скомпрометированная" елка?

Главред поможет разобраться в происхождении обоих символов, развеять мифы об их "правильности" и объяснит, почему в современном украинском обществе эти атрибуты могут вполне мирно сосуществовать.

видео дня

Откуда взялась елка: европейские корни и имперский путь

Как рассказывают на канале "Иронический историк", традиция установки елки на зимние праздники - не изобретение большевиков, как часто считается, но и не исконно украинская традиция. Она сформировалась в раннемодерный период и происходит из немецких земель.

На территорию Австро-Венгерской империи ее принесли протестанты, а в Российскую империю - указ Петра I, который пытался внедрить европейские обычаи в празднование Нового года. Впрочем, в Украине того времени эта традиция не прижилась и после смерти царя быстро была забыта.

От барских салонов до крестьянских домов

Настоящая экспансия елки началась значительно позже - она распространялась от элиты к бедным слоям населения. Сначала елка завоевала городское пространство, а уже потом начала проникать и в село.

Украинские писатели конца XIX - начала XX века в своих произведениях фиксировали: установка елки была привлекательной прежде всего для состоятельных семей. Однако со временем она перестала быть исключительно "барским" атрибутом. Этнографические записи того периода точно подытоживают эту разницу: "паны ставят смерічку, а русин - сноп - дидух".

Советский перелом: как елка потеряла Рождество

Ключевой перелом в восприятии елки произошел в Советском Союзе. Сначала ее запретили как "буржуазный пережиток" и религиозный символ. Однако впоследствии советская власть решила не искоренять традицию полностью, а переформатировать ее.

Елку "реабилитировали", но изменили ее содержание: она стала не рождественской, а новогодней, полностью потеряв религиозный контекст. Именно с тех пор елка в массовом сознании закрепилась прежде всего как символ Нового года.

Видео о том, что лучше поставить на Рождество, можно посмотреть здесь:

Дидух: архаичный код украинской культуры

В противовес елке, дидух является значительно более древним и сакральным для украинской культуры символом. Его фиксируют этнографические разведки уже с середины XIX века, а большинство исследователей считают дидух элементом дохристианской традиции.

Поскольку древнее население Украины было преимущественно аграрным, дидух - сноп зерна, который ставили в углу, - является символом, который достигает глубин низовой народной культуры и тесно связан с годовым земледельческим циклом.

Магия урожая и культ предков

Главное назначение дидуха и связанных с ним ритуалов - аграрная магия: задобрить духов предков и обеспечить хороший урожай в следующем году. Дидух олицетворял сытость, достаток, непрерывность рода и память об умерших.

Он был не просто украшением, а сакральным объектом, через который семья вступала в символический диалог с прошлыми поколениями.

Каким дидух был на самом деле

Стоит помнить, что исторически дидух не имел того декоративного, сложно сплетенного вида, который часто предлагают сейчас на ярмарках. Его заносили в дом на Сочельник, ставили в углу, а выносили после завершения всего цикла зимних праздников.

После этого дидуха вымолачивали: зерно использовали для кормления кур или для посева, а солому сжигали. Таким образом символический жест завершался практическим действием, которое снова возвращало дидух в круг хозяйственной жизни.

Дидух и елка: конфликт или сосуществование

В более широком смысле дидух - это традиция домодерного аграрного общества, тогда как елка является символом модерного городского образа жизни. Выбор между ними - прежде всего личное решение, а не политическая декларация.

Хотя стремление многих украинцев отказаться от всего, что напоминает о советском прошлом, вполне понятно, история показывает: и дидух, и елка имеют право быть атрибутами украинских зимних праздников. Вместе они могут сочетать уважение к глубокому прошлому с реалиями современной жизни.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Иронический историк" Канал "Иронический историк" - это популярный украинский YouTube-проект, созданный историком Иваном Мищуком, специализирующийся на критическом освещении истории Украины и разрушении распространенных мифов. Проект ставит целью популяризацию исторических знаний и, что самое важное, побуждает зрителей к самостоятельному изучению и поиску фактов. Автор использует легкий, доступный и ироничный стиль, чтобы сделать сложные исторические дискуссии интересными для широкой аудитории. Канал является важной площадкой для обсуждения вопросов украинской идентичности, традиций и наследия, противопоставляя себя устаревшим или пропагандистским нарративам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред