Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

Как сочетание шоколада и коньячного крема выделило "Стрелу" среди массовых сладостей советской эпохи.

Конфета "Стрела", со своей узнаваемой конусообразной формой в золотой фольге, стала настоящим символом праздника, дефицита и даже своеобразной роскоши советской эпохи, став в один ряд с легендарным "Вечерним Киевом".

Главред решил рассказать, где на самом деле появилась легендарная "Стрела" и почему ее история уникальна для кондитерской индустрии.

Уникальность: сначала упаковка, потом продукт

Как пишет "Телеграф", история создания "Стрелы" является исключительной в мировой кондитерской индустрии, что подтверждают профильные эксперты. Это один из редких случаев, когда упаковка предшествовала продукту.

На Одесской кондитерской фабрике слесарь Григорий Махлис изобрел механизм, способный идеально скручивать круглый кусок фольги в острый конус. Вместо того, чтобы адаптировать форму под существующие конфеты, технологи фабрики приняли решение о создании совершенно нового десерта. Для этого даже была построена отдельная производственная линия.

Что делало "Стрелу" особенной

Классический десерт отличался продуманной многослойной конструкцией:

Конусообразная обертка из золотой фольги (как "ракета").

Тонкий внутренний слой шоколадной глазури.

Мягкая помадно-кремовая начинка с обязательным добавлением коньяка или бренди, что придавало изысканный вкус.

Декоративный цветной крем сверху.

Именно элегантная форма, качественный шоколад и легкая алкогольная нота выгодно выделяли "Стрелу" на фоне массовых и более простых сладостей того времени.

Статус праздничной роскоши

Из-за высокой цены и лимитированной доступности, "Стрела" редко была повседневной покупкой. Она появлялась только на праздничном столе - на Новый год, дни рождения или как обязательный элемент подарочных наборов.

Продажа в фирменных магазинах, таких как "Золотой ключик", лишь усиливала ее статус "деликатеса". Для детей 70-х - 90-х годов золотые "ракеты" стали символом настоящего семейного праздника.

Распространение: от Одессы до Чернигова

Технологию производства конусообразных конфет быстро подхватили другие предприятия. В частности, Черниговская кондитерская фабрика популяризировала "Стрелу" как свой ключевой бренд. Продукция даже получила официальную награду "Золотой символ качества". На рынке со временем появились и региональные вариации: "Стрела Днепровская", "Стрела Подольская" и другие.

Сегодня оригинальную классическую "Стрелу" найти непросто, и ценители часто заказывают ее онлайн. Для многих ее золотая фольга и неповторимый вкус коньячного крема остаются настоящей "часовой машиной", возвращающей в праздничные воспоминания детства.

