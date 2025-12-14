Укр
Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

Виталий Кирсанов
14 декабря 2025, 09:59
211
Стратегия Зеленского позволила поддержать мирное видение Трампа, но не в ущерб политическому авторитету внутри страны.
Что написано в материале WSJ:

  • Зеленский готов провести выборы, но для этого потребуется прекращение огня
  • Украина выступает против передачи ЗАЭС под российский контроль

Президент Украины Владимир Зеленский при поддержке своих европейских союзников разработал стратегию ответа на мирный план президента США Дональда Трампа, чтобы сделать его приемлемым для Украины, не отвергая его таким образом, чтобы это оттолкнуло американского лидера. Эта стратегия, по сути, сводится к простому "да, но...", и предусматривает давление на партнеров по конкретным вопросам, в частности по механизмам реализации наиболее спорных моментов, пишет The Wall Street Journal.

Зеленский готов провести выборы, но для этого потребуется прекращение огня. Он говорит, что Россия может сохранить участие в Запорожской атомной электростанции, которую она сейчас оккупирует, но Украина и США должны контролировать ситуацию. Численность украинской армии может быть ограничена, признает он, но в пределах нынешних размеров.

"Такой подход позволил Зеленскому поддержать мирное видение Трампа, но не в ущерб политическому авторитету внутри страны", - отмечает издание.

Вопрос территорий

Предложенное США соглашение предусматривает превращение оставшейся территории Донецкой области в "свободную экономическую зону" или "демилитаризованную зону", из которой Украина выведет войска, а российским военным будет запрещен доступ.

Вместо того чтобы полностью исключить этот вариант, Зеленский потребовал более подробной информации. Например, если Украина выведет войска, что помешает российским силам продвигаться вперед? Или что помешает России проникнуть в зону под видом гражданских лиц для контроля над ней?

"Нельзя гарантировать, что мы, как Украина, примем это, но когда вы говорите с нами о компромиссе, то предложенный вами компромисс должен быть справедливым", - заявил Зеленский.

При этом Зеленский и раньше использовал такую тактику переговоров. Так, когда администрация Трампа настаивала на заключении соглашения о предоставлении США доступа к минеральным ресурсам Украины, Киев добился более выгодных условий, отказавшись подписать его немедленно.

Вопрос выборов и ЗАЭС

Зеленский, которому в мирном плане было предложено провести выборы, выбрал прагматичный путь. На этой неделе он заявил, что готов провести голосование, но только если парламент представит законный путь, а партнеры - прежде всего США - обеспечат прекращение огня на время выборов.

Отсутствие ясности в предложении о том, как США планируют демилитаризировать крупнейшую в Европе атомную электростанцию и создать консорциум для совместного управления объектом, также дало Зеленскому возможность пересмотреть условия.

Украина выступает против передачи Запорожской АЭС под российский контроль, сказал Зеленский. Но, если сделка будет включать США в управление, необходимо будет проработать детали совместной работы на станции, добавил он.

Украинский политолог Владимир Фесенко сказал, что метод Зеленского, заключающийся в том, чтобы оказывать давление на партнеров по конкретным вопросам, в том числе по механизмам реализации наиболее спорных моментов, позволил ему продолжить конструктивные переговоры, не уступая по ключевым вопросам.

"Нам просто нужно психологически выдержать это давление, сделать небольшую паузу и сказать, что мы готовы к обсуждению. А затем давайте сядем и обсудим каждый конкретный пункт", - сказал Фесенко.

Есть ли у РФ проблемы с ведением войны - мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что рост расходов России на войну повторяет историю СССР. В бюджете-2026 Россия заложила более 38% расходов на войну и оборону, почти достигнув уровня СССР в 39% бюджета на ВПК.

"Максимальные расходы Советского Союза на военно-промышленный комплекс составляли 39% бюджета СССР. Россия уже почти достигла этой отметки, заложив в бюджет-2026 более 38% расходов на войну и "оборону". То есть мы наблюдаем точное повторение первопричин развала Советского Союза, Россия шаг за шагом идет по пути Союза", - отметил эксперт в интервью Главреду.

По словам Новака, в 2025 году местные бюджеты РФ уменьшили единовременные выплаты за подписание контрактов с армией в среднем с 3 млн до 600 тыс рублей - в пять раз. Это свидетельствует о проблемах финансирования основных расходов для ведения войны, не говоря о менее приоритетных расходах на местах.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставить Украине необходимые гарантии безопасности, но якобы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не нравится нынешний мирный план. По словам Трампа, американское предложение состоит из четырех-пяти пунктов и предусматривает сложное распределение территорий.

Также администрация президента США Дональда Трампа предлагает Украине мощные юридически обязывающие гарантии безопасности на основе 5-й статьи НАТО. Обсуждения состоялись с советниками по нацбезопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании по созданию демилитаризованной зоны.

Кроме этого, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не согласен с рядом положений 28-пунктового мирного плана США для Украины, фактически требуя капитуляции Украины. По данным Института изучения войны, Россия отклонила по меньшей мере семь ключевых пунктов.

Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский The Wall Street Journal война России и Украины мирные переговоры Мирный план Трампа
