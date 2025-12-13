Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

Из-за ограниченного предложения тепличная продукция подорожала на 10% за неделю.

https://glavred.info/economics/populyarnyy-ovoshch-dorozhaet-iz-za-deficita-ceny-za-neskolko-dney-vzleteli-na-10-10723913.html Ссылка скопирована

Помидоры в Украине подорожали / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Украине вырос спрос на тепличные помидоры

Цены на турецкие помидоры за неделю поднялись в среднем на 10%

Помидоры продают по 70-80 грн/кг

Накануне новогодних праздников в Украине наблюдается заметное повышение спроса на тепличные помидоры. Цены на импортные томаты выросли. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По данным аналитиков, сейчас основную долю продаж томатов в Украине составляет импортная продукция, преимущественно турецкого производства.

видео дня

С начала недели турецкие помидоры на украинском рынке подорожали в среднем на 10%. Продавцы их предлагают по 70-80 грн/кг ($1,66-1,89/кг), в зависимости от качества, сорта и объемов партий.

Аналитики объяснили, что в течение этой недели предложение овощей на рынке было ограниченным. Сбор местных тепличных помидоров практически завершился из-за окончания сезона реализации на украинских комбинатах. Поэтому удовлетворить весь спрос удалось лишь за счет импортной продукции, которая, однако, не покрывала его полностью. Это дало продавцам возможность повысить отпускные цены на томаты.

Сейчас цены на тепличные помидоры в Украине почти не отличаются от прошлогодних, однако эксперты рынка прогнозируют их дальнейший рост. Причиной является стабильно высокий спрос в сегменте, даже несмотря на рост цен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Сколько будет стоить рождественский ужин в этом году

В 2025 году традиционный рождественский ужин из двенадцати блюд обойдется среднестатистической украинской семье примерно в 1374 грн. Самыми дорогими остаются жареная рыба, кутья и узвар, сообщают в Институте аграрной экономики.

В праздничное меню входят кутья, узвар, жареная рыба, винегрет, вареники (с картофелем, капустой и вишнями), тушеная капуста, постный борщ с фасолью, жареный картофель, свежие и соленые овощи. В целом стоимость рождественского стола в 2025 году почти не изменилась по сравнению с прошлым годом.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, в Украине цены на сливочное масло останутся стабильными, даже несмотря на возможные отключения света. К тому же, перед праздниками продукт может подешеветь благодаря акционным предложениям.

Между тем белокочанная капуста за год подешевела почти на 80%. Производители вынуждены снижать цены из-за избыточного предложения и медленного сбыта.

Как сообщал Главред, в Украине зафиксировали снижение цен на тепличные огурцы на 10% из-за резкого падения спроса. Сейчас овощ продают по 90-120 грн/кг.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред