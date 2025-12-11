В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

Перед январскими праздниками стоимость сливочного масла может снизиться из-за акционных скидок.

Более дешевый европейский импорт не позволит поднимать цены на масло

Продажи товара упали по сравнению с прошлогодними показателями

Цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на длительные ежедневные ограничения света. Более того, перед рождественскими праздниками стоимость масла может снизиться из-за акционных скидок. Об этом говорят аналитики и участники рынка, пишет "Телеграф".

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - говорит председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко. видео дня

Даже при условии роста себестоимости из-за использования генераторов, более дешевый европейский импорт не позволит поднимать цены на сливочное масло, добавляет исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур.

Он отмечает, что продажи товара упали по сравнению с прошлогодними показателями из-за слабого спроса. На этом фоне производители не могут себе позволить повысить цены.

Наоборот, в ближайшее время украинцы смогут купить сливочное масло по более выгодной цене. Это связано с традиционными предновогодними акциями торговых сетей. Дидур прогнозирует, что экономия составит до 25-30% от привычного ценника.

"Тенденция на снижение, надо подождать. Должно быть дешевле. Все объективные причины ведут к этому", - резюмирует специалист.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на молочные продукты в декабре

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что если блэкауты станут более длительными или затянутся надолго, это приведет к подорожанию молочной продукции минимум на 10%.

"Молочно-товарные фермы, которые содержат 400-800 голов, потребляют от 80 до 100 кВт каждый час. Отсутствие электроэнергии в течение даже часа-двух может привести к большим потерям надоев", - подчеркнул он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, за прошедшую неделю в Украине выросли цены на овощи и фрукты. Картофель стоит 9-12 грн/кг, белокочанная капуста - 8-10 грн/кг. Огурцы подорожали до 90-160 грн/кг, достигнув максимума за последние 8 лет.

Также эксперт Денис Марчук отметил, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут поднять цены на продукты до 30%, особенно на молочную и мясную продукцию из-за потребности в охлаждении. Цены на картофель изменятся незначительно.

Как сообщал Главред, глава Союза Украинского крестьянства Иван Томич предупредил, что с приближением зимних праздников в Украине ожидается подорожание отдельных продуктов питания на 10%. По его словам, больше всего подорожают свинина и изделия из нее, часть курятины, а также растительное масло и яйца.

