В Украине рухнут цены на популярный продукт: эксперты советуют пождаться праздников

Виталий Кирсанов
11 декабря 2025, 18:02
Перед январскими праздниками стоимость сливочного масла может снизиться из-за акционных скидок.
В Украине рухнут цены на популярный продукт
В Украине рухнут цены на популярный продукт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Более дешевый европейский импорт не позволит поднимать цены на масло
  • Продажи товара упали по сравнению с прошлогодними показателями

Цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на длительные ежедневные ограничения света. Более того, перед рождественскими праздниками стоимость масла может снизиться из-за акционных скидок. Об этом говорят аналитики и участники рынка, пишет "Телеграф".

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - говорит председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Даже при условии роста себестоимости из-за использования генераторов, более дешевый европейский импорт не позволит поднимать цены на сливочное масло, добавляет исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур.

Он отмечает, что продажи товара упали по сравнению с прошлогодними показателями из-за слабого спроса. На этом фоне производители не могут себе позволить повысить цены.

Наоборот, в ближайшее время украинцы смогут купить сливочное масло по более выгодной цене. Это связано с традиционными предновогодними акциями торговых сетей. Дидур прогнозирует, что экономия составит до 25-30% от привычного ценника.

"Тенденция на снижение, надо подождать. Должно быть дешевле. Все объективные причины ведут к этому", - резюмирует специалист.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на молочные продукты в декабре

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук говорил, что если блэкауты станут более длительными или затянутся надолго, это приведет к подорожанию молочной продукции минимум на 10%.

"Молочно-товарные фермы, которые содержат 400-800 голов, потребляют от 80 до 100 кВт каждый час. Отсутствие электроэнергии в течение даже часа-двух может привести к большим потерям надоев", - подчеркнул он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, за прошедшую неделю в Украине выросли цены на овощи и фрукты. Картофель стоит 9-12 грн/кг, белокочанная капуста - 8-10 грн/кг. Огурцы подорожали до 90-160 грн/кг, достигнув максимума за последние 8 лет.

Также эксперт Денис Марчук отметил, что длительные отключения электроэнергии в Украине могут поднять цены на продукты до 30%, особенно на молочную и мясную продукцию из-за потребности в охлаждении. Цены на картофель изменятся незначительно.

Как сообщал Главред, глава Союза Украинского крестьянства Иван Томич предупредил, что с приближением зимних праздников в Украине ожидается подорожание отдельных продуктов питания на 10%. По его словам, больше всего подорожают свинина и изделия из нее, часть курятины, а также растительное масло и яйца.

Читайте также:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цены на продукты молочные продукты новости Украины новости Украины и мира сливочное масло
Кардашьян в леопардовом микро-бикини устроила сессию загара

10:21

Сколько продлится подготовка к выборам в Украине: в ЦИК назвали реальные сроки

10:03

Обвал российского рубля не за горами: эксперт озвучил интересный прогноз

