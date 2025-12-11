Укр
Читать на украинском
Несмотря на несогласие США и РФ: Генассамблея ООН утвердила резолюцию о Чернобыльской катастрофе

Дарья Пшеничник
11 декабря 2025, 14:01
"За" проголосовали 97 стран, "против" - восемь, воздержались - 39.
Генассамблея ООН, Чернобыль
Генассамблея ООН, Чернобыль / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, facebook.com/UKRinUN

Ключевые тезисы:

  • ООН приняла украинскую чернобыльскую резолюцию
  • США проголосовали против вместе с РФ и Китаем
  • Документ фиксирует повреждения конфайнмента и вводит написание Chornobyl

Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициированную Украиной резолюцию, направленную на усиление международного сотрудничества и минимизацию последствий Чернобыльской катастрофы. Документ приняли 97 государств, однако среди стран, проголосовавших против, оказались не только традиционные союзники России, но и Соединенные Штаты.

Резолюция под названием "Укрепление международного сотрудничества и координация усилий по изучению, смягчению и минимизации последствий Чернобыльской катастрофы" признает масштабные последствия аварии и потребности пострадавших территорий, пишет Укринформ со ссылкой на собственную корреспондентку. В тексте также выражена серьезная обеспокоенность из-за повреждения нового конфайнмента над четвертым энергоблоком ЧАЭС после атаки российского дрона 14 февраля 2025 года.

Против документа проголосовали Россия, Беларусь, Китай, Северная Корея, Никарагуа, Нигер и США. Еще 39 стран воздержались. Генассамблея призвала государства и международных партнеров активнее участвовать в сотрудничестве в сфере преодоления чернобыльских последствий.

Одним из пунктов резолюции стало изменение англоязычного написания названия города: отныне в официальных документах ООН будет использоваться украинская транслитерация Chornobyl вместо советского варианта Chernobyl. Также предложено провести специальное заседание 24 апреля 2026 года по случаю 40-й годовщины трагедии.

Представительница американской делегации пояснила, что США проголосовали против из-за упоминания в документе Целей устойчивого развития - положения, которые нынешняя администрация президента Дональда Трампа не поддерживает. По ее словам, эти цели "продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом". В то же время она подчеркнула, что США остаются приверженными международным стандартам ядерной безопасности и поддерживают усилия по предотвращению инцидентов на фоне российской агрессии.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Главред - инфографика

Украинские АЭС и война в Украине - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в немецком Мюнхене 14-16 февраля 2025 года, все очень злые из-за удара страны-агрессора России по укрытию разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.

Хотя больше всего опасений относительно атомной безопасности на фоне российских атак связано с временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), под ударами России оказываются и другие ядерные объекты Украины. Их поражение может нанести большой ущерб.

Кроме того, 7 ноября в районе временно оккупированной Запорожской атомной электростанции установлено локальное прекращение огня, чтобы специалисты смогли провести ремонт резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт.

Что такое Генеральная Ассамблея ООН?

Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

ООН Чернобыль Генассамблея ООН резолюция ООН Чернобыльская зона
"Всем подам руки": Тополя неожиданно высказался про артистов-беглецов

04:23

Не 1 января - когда православные празднуют Новый год, названа неожиданная датаВидео

03:57

Водителей призвали накрыть авто старыми одеялами - простой, но гениальный лайфхак

