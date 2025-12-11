"Стремительно вошел в мою жизнь": Кучеренко заговорила о "драйвовой" любви

Александра Кучеренко призналась, кто "поселился" в ее сердце.

https://glavred.info/starnews/stremitelno-voshel-v-moyu-zhizn-kucherenko-zagovorila-o-drayvovoy-lyubvi-10723082.html Ссылка скопирована

Александра Кучеренко сейчас - какая любовь живет в сердце ведущей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aakucherenko

Кратко:

Александра Кучеренко рассказала о любви в своей жизни

Ведущая сделала эмоциональное признание

Весной 2025 году подтвердились слухи о разводе украинской ведущей и модели Александры Кучеренко и журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Теперь личная жизнь Александры вызывает у поклонников повышенный интерес - когда же в ее жизни вновь появится кто-то особенный.

Тем временем сама Кучеренко на чувства в социальных сетях не скупится. К примеру, недавно он призналась, что уже много лет в ее сердце живет любовь, которая многое для нее изменила.

видео дня

Правда, трогательное признание в нежных чувствах в Instagram было адресовано футболу - спорту, с которым тесно связана карьера ведущей. "Сама не заметила, как стремительно футбол вошел в мою жизнь и занял частичку моего сердца. Я люблю его за эмоции на максимуме, за драйв и азарт, за командность, подлинность, за борьбу. Но больше всего — за людей, которые живут этой игрой: на поле, в кадре и за ним, в студиях и комментаторских, вживую или перед экраном", - поделилась эмоциями Александра Кучеренко ко Дню футбола.

Александра Кучеренко сейчас - какая любовь живет в сердце ведущей / фото: instagram.com/aakucherenko

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что жена Виктора Павлика оказалась под капельницами. Екатерина Репяхова высказалась о состоянии своего здоровья.

Также в команде Степана Гиги впервые прокомментировали новость о его коме. В средине ноября артист попал в больницу, где ему провели срочную операцию, "связанную с болезнью".

Читайте также:

О персоне: Александра Кучеренко Александра Кучеренко - обладательница титула Мисс Украина 2016, украинская журналистка, ведущая программы "Звездный спорт" на телеканале ICTV, профессиональная танцовщица, модель, куратор благотворительного проекта "Наставничество". Ведущая футбольных и спортивных программ на телеканалах Megogo Футбол, Megogo Спорт, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред