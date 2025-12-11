Резервисты под прицелом: решится ли Путин на масштабную мобилизацию - ISW

Кремль готовит скрытую мобилизацию резервистов, чтобы компенсировать недостаток добровольцев в войне против Украины.

Эксперты считают, что масштабной мобилизации не будет / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Главные тезисы:

Указ позволяет использовать неактивных резервистов во время или после сборов.

Масштабная мобилизация маловероятна, преимущество - постоянная вербовка.

Призыв может уменьшить расходы на формирование войск, но повышает политические риски.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, готовит скрытую мобилизацию резервистов, чтобы компенсировать недостаток добровольцев для войны против Украины. Такие выводы содержатся в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики обращают внимание на указ Путина от 8 декабря, который позволяет призыв неопределенного количества резервистов на обязательную службу и прохождение "военных сборов" в 2026 году.

Вербовка или масштабная мобилизация

При этом эксперты сомневаются, что Кремль решится на масштабную мобилизацию. Скорее всего, Путин ограничится вербовкой резервистов на постоянной основе.

"Указ от 8 декабря, вероятно, позволит Кремлю тайно мобилизовать членов своего стратегического неактивного резерва", - отмечают авторы отчета.

В ISW подчеркивают, что документ не устанавливает ограничений по использованию неактивных резервистов в боевых операциях.

"Это позволяет Кремлю призывать и определять использование неактивных резервистов во время или после военных сборов", - говорится в сообщении.

Аналитики также отмечают: "Призыв резервистов на обязательную службу может позволить Кремлю с меньшими затратами сформировать войска и демобилизовать военнослужащих, мобилизованных в 2022 году, но, вероятно, создаст для Кремля более серьезные политические риски".

Условия для возможного прекращения огня - мнение генерала США

Как писал Главред, что по словам бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенанта в отставке Бена Ходжеса, Владимир Путин не будет рассматривать никакого прекращения огня, пока считает, что Запад может "сдаться" или не проявит достаточной решимости в поддержке Украины.

"Единственный реальный шанс на перемирие появится тогда, когда Россия осознает свою несостоятельность достичь победы", - объясняет Ходжес. По его мнению, это возможно лишь при условии открытого и безоговорочного подтверждения США и европейских союзников о готовности предоставить Украине весь необходимый арсенал - от вооружения до экономической поддержки.

Таким образом, эксперт отмечает, что позиция Запада и готовность к решительным действиям является ключевым фактором для любого потенциального прекращения огня.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия начала запускать по Украине модифицированные ударные дроны "Шахед", к которым крепят старые советские ракеты Р-60, якобы для поражения украинских вертолетов и обхода систем ПВО. Однако такая "инновация" оказалась технически несостоятельной и не представляет реальной угрозы для украинской авиации.

Кроме того, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что даже в случае паузы на фронте Украина столкнется с угрозой восстановления российского влияния в политическом и информационном формате.

Напомним, что Россия хочет оттянуть силы Украины, готовясь к вероятным атакам из Приднестровья. Оккупанты уже срочно активизировали свою работу в этом регионе Молдовы. Об этом заявил источник в ГУР Минобороны Украины, сообщает Укринформ.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

