Как быстро Россия может захватить Донбасс: аналитики назвали возможные сроки

Институт изучения войны оценивает возможные сценарии и последствия следующих шагов России.

Москва стремится заставить Украину и Запад отдать Донбасс без боя

Главные тезисы:

Дроны и ограничение маневра замедляют российское продвижение

Для захвата Донецкой области понадобятся 2-3 года для захвата Донецкой области

Москва стремится заставить Украину и Запад отдать Донбасс без боя

С начала 2025 года армия страны агрессора захватила менее одного процента украинской территории, свидетельствует новый отчет американского Института изучения войны (ISW). Аналитики подсчитали, что с начала года Россия контролирует лишь 4669 квадратных километров, при этом понеся огромные потери - более 390 тысяч убитых и раненых, или более 80 человек на каждый квадратный километр.

Оценка перспективы российского наступления

Даже на направлениях, где продвижение идет быстрее, например в районе Гуляйполя, достижения остаются незначительными в масштабах войны.

"Маловероятно, что продвижение россиян будет быстрее в ближайшей и среднесрочной перспективе. Поле боя, где доминируют дроны, лишает российские войска возможности вести маневренную войну в масштабах, необходимых для быстрого продвижения на оперативном уровне, которое восстанавливает маневр на поле боя", - отмечают эксперты ISW.

Москва стремится получить Донбасс без боя

По их оценкам, чтобы захватить остальную часть Донецкой области, России понадобится минимум два-три года, и потери могут оказаться критическими даже для нее. Именно поэтому, говорят аналитики, Москва пытается давить на Украину и Запад, чтобы Донбасс отдали без боя, экономя время и ресурсы.

"Передача Донецкой области России также создала бы условия для возобновления агрессии против Украины с более выгодных позиций в выгодный для России момент, особенно учитывая то, что Путин и другие представители Кремля продолжают заявлять, что их долгосрочная стратегическая цель - контроль над всей Украиной, а не только ее южными и восточными регионами - остается неизменной", - добавляют в ISW.

Какие дальнейшие планы РФ - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан прогнозирует, что во время зимнего наступления Россия сосредоточится на попытках захватить Донецкую и Запорожскую области.

"Россияне целенаправленно будут пытаться растягивать наши силы по флангам, в частности в Харьковской области, в районе Волчанска на Купянском направлении. Кроме того, в Херсонской области противник продолжит давление на Херсон", - отмечает Свитан.

По его мнению, эти действия свидетельствуют о стремлении РФ создать стратегическое давление на ключевые регионы и перегруппировать войска для подготовки зимних наступательных операций.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

