Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Инна Ковенько
10 декабря 2025, 03:07
Два простых шага сократят время варки картофеля почти вдвое и сделают его идеально нежным внутри и крепким снаружи.
Что сделать, чтобы картофель быстрее сварился - какой водой заливать картофель
Что сделать, чтобы картошка быстрее сварилась - какой водой заливать картошку / Колаж: Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Как правильно сварить картофель
  • Что сделать, чтобы картофель быстрее сварился
  • Какой водой заливать картофель

Приготовление картофеля кажется самым простым процессом на кухне. Но часто картофель недоваривается и остается твердым, а иногда наоборот - быстро разваливается и превращается в пюре.

Главред расскажет простые правила, которые помогут сварить картофель вдвое быстрее, сохранить его форму и получить идеальную текстуру.

Эксперты из City Magazine отмечают, что причина не только в сорте или времени варки, а в том, что нарушаются базовые правила.

Какой водой заливать картофель

Картофель нужно класть только в холодную воду. Это кажется мелочью, но именно от этого зависит равномерное приготовление. Если погрузить его в горячую воду, поверхность размягчится слишком быстро, а середина останется сырой. В результате картофель разваливается или варится слишком долго.

Медленный нагрев не дает крахмалу резко выходить на поверхность, поэтому картофель лучше держит форму. Из-за такого действия время варки сокращается, а структура остается однородной.

Что сделать, чтобы картофель быстрее сварился - поможет уксус

Примерно через пятнадцать минут варки рекомендуем добавить соль и чайную ложку уксуса. Это небольшое количество не меняет вкус, но создает тонкий защитный слой, который стабилизирует текстуру. Картофель остается целым даже во время дальнейшей обработки - нарезания или смешивания. Советуем использовать спиртовой уксус, ведь он нейтральный и не влияет на аромат.

Об источнике: City Magazine

CityMagazine.si - это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл медиа, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни.

С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира вместе с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 сообщений, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных медиа в сфере образа жизни.

15:00

Подорожали сразу несколько продуктов: за что украинцам придется больше платить

14:57

Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

14:40

Как понять, что уже пора менять повербанк: эксперт назвал верные признаки

