Что сделать, чтобы картошка быстрее сварилась - какой водой заливать картошку

Вы узнаете:

Как правильно сварить картофель

Что сделать, чтобы картофель быстрее сварился

Какой водой заливать картофель

Приготовление картофеля кажется самым простым процессом на кухне. Но часто картофель недоваривается и остается твердым, а иногда наоборот - быстро разваливается и превращается в пюре.

Главред расскажет простые правила, которые помогут сварить картофель вдвое быстрее, сохранить его форму и получить идеальную текстуру.

Эксперты из City Magazine отмечают, что причина не только в сорте или времени варки, а в том, что нарушаются базовые правила.

Какой водой заливать картофель

Картофель нужно класть только в холодную воду. Это кажется мелочью, но именно от этого зависит равномерное приготовление. Если погрузить его в горячую воду, поверхность размягчится слишком быстро, а середина останется сырой. В результате картофель разваливается или варится слишком долго.

Медленный нагрев не дает крахмалу резко выходить на поверхность, поэтому картофель лучше держит форму. Из-за такого действия время варки сокращается, а структура остается однородной.

Что сделать, чтобы картофель быстрее сварился - поможет уксус

Примерно через пятнадцать минут варки рекомендуем добавить соль и чайную ложку уксуса. Это небольшое количество не меняет вкус, но создает тонкий защитный слой, который стабилизирует текстуру. Картофель остается целым даже во время дальнейшей обработки - нарезания или смешивания. Советуем использовать спиртовой уксус, ведь он нейтральный и не влияет на аромат.

