Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

Попробуйте приготовить пампушки по этому рецепту.

Рецепт пампушек с начинкой на Рождество / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Пампушки - известная во всем мире вкусная выпечка. В Украине их традиционно готовят на различные праздники, в частности, на Сочельник или Рождество. О том, как приготовить пампушки к Рождеству, рассказывает Главред со ссылкой на кулинарного блогера @yuliia.senych.

Ингредиенты:

молоко - 250 мл;

дрожжи сухие - 7 г;

яйца - 2 желтка;

мука ~ 500 г;

водка - 1 ст. л;

масло сливочное - 50 г;

сахар - 50 г + ванильный - 1 шт;

соль - 1 ч. л;

цедра цитрусовых;

масло для жарки.

Для начинки понадобится:

мак;

малиновый джем (густой).

Процесс приготовления

Сначала подогреваем молоко, главное, чтобы оно не было горячим. К теплому молоку всыпаем дрожжи, сахар и еще ванильный сахар. Не забываем о соли.

Далее добавляем желтки, мягкое сливочное масло, растительное масло, водку и по желанию, натираем цедру цитрусовых. Просеиваем муку и замешиваем тесто.

Готовое тесто перекладываем в посуду, предварительно смазанную растительным маслом, и оставляем "отдыхать" на 1,5 - 2 часа.

Тем временем можете приготовить начинку для пончиков.

Когда тесто "подойдет", делим его на одинаковые части. Должно получиться примерно 10-12 пончиков. Каждый кусочек расплющиваем руками, выкладываем начинку и тщательно защипываем края. Затем переносим пончики на смазанную маслом поверхность и накрываем полотенцем, оставив "отдохнуть" на 15 минут.

Пончики нужно жарить по 4-5 минут с каждой стороны в большом количестве масла на медленном огне до золотистого цвета.

"Не кладите много начинки и не делайте слишком толстые пончики, потому что будут глызявые", - рекомендует автор рецепта.

Приятного аппетита!

Как приготовить пончики на Рождество - смотрите видео:

