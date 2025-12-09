Как в детстве: рецепт пончиков на Рождество, перед которыми никто не устоит

Пампушки - известная во всем мире вкусная выпечка. В Украине их традиционно готовят на различные праздники, в частности, на Сочельник или Рождество. О том, как приготовить пампушки к Рождеству, рассказывает Главред со ссылкой на кулинарного блогера @yuliia.senych.
Ингредиенты:
- молоко - 250 мл;
- дрожжи сухие - 7 г;
- яйца - 2 желтка;
- мука ~ 500 г;
- водка - 1 ст. л;
- масло сливочное - 50 г;
- сахар - 50 г + ванильный - 1 шт;
- соль - 1 ч. л;
- цедра цитрусовых;
- масло для жарки.
Для начинки понадобится:
- мак;
- малиновый джем (густой).
Процесс приготовления
Сначала подогреваем молоко, главное, чтобы оно не было горячим. К теплому молоку всыпаем дрожжи, сахар и еще ванильный сахар. Не забываем о соли.
Далее добавляем желтки, мягкое сливочное масло, растительное масло, водку и по желанию, натираем цедру цитрусовых. Просеиваем муку и замешиваем тесто.
Готовое тесто перекладываем в посуду, предварительно смазанную растительным маслом, и оставляем "отдыхать" на 1,5 - 2 часа.
Тем временем можете приготовить начинку для пончиков.
Когда тесто "подойдет", делим его на одинаковые части. Должно получиться примерно 10-12 пончиков. Каждый кусочек расплющиваем руками, выкладываем начинку и тщательно защипываем края. Затем переносим пончики на смазанную маслом поверхность и накрываем полотенцем, оставив "отдохнуть" на 15 минут.
Пончики нужно жарить по 4-5 минут с каждой стороны в большом количестве масла на медленном огне до золотистого цвета.
"Не кладите много начинки и не делайте слишком толстые пончики, потому что будут глызявые", - рекомендует автор рецепта.
Приятного аппетита!
Как приготовить пончики на Рождество - смотрите видео:
@yuliia.senych
О персоне: yuliia.senych
yuliia.senych - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей соцсети.
