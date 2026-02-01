За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

За слова, любовь или путешествие без документов — удары розгами или виселица. Семь вещей, которые во времена Гетманщины были преступлениями, а сегодня — нормой.

За что наказывали во времена Гетманщины? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

За какие преступления жестоко наказывали на Гетманщине

Как сейчас относятся к таким действиям

Представьте мир, в котором за вырванный пучок бороды приходилось платить штраф, вдвое превышающий "цену" человеческой жизни, а за свидание без брака — стоять в позорном столбе на центральной площади. То, что сегодня кажется нам обыденностью или личным делом, 300 лет назад на украинских землях считалось тяжкими преступлениями.

Правосудие времен Гетманщины было суровым, часто парадоксальным и полностью зависимым от социального статуса и религиозных догм. Главред расскажет о семи поступках, которые могли стоить нашим предкам свободы или жизни, но сейчас являются абсолютно законными.

Повреждение бороды

Как отмечает канал "Ироничный историк", для современного мужчины поход в барбершоп — дело стиля. Во времена же Гетманщины борода была символом чести, мужества и социального статуса.

Согласно "Русской правде", за вырывание или повреждение чужой бороды или волос на голове злоумышленник должен был заплатить 12 гривен штрафа. Для сравнения: жизнь простого крестьянина тогда "оценивали" всего в 5 гривен.

Потеря бороды означала крах репутации. Известен случай 1590 года, когда львовскому преподавателю Кириллу Ставровецкому во время конфликта с епископом силой отрезали бороду. После этого за ним навсегда закрепилось унизительное прозвище "Безбородый".

Сегодня же драка без тяжких телесных повреждений обычно заканчивается штрафом, а бритье — исключительно личный выбор.

Интимные отношения до брака

То, что мы называем личной жизнью, в XVIII веке государство и церковь именовали "блудом". За интимные отношения до брака молодежь ждало публичное унижение.

Показательным является дело казака Ильи и девушки Хвески из Пирятина (1689 год). Пару приговорили к пребыванию в позорном столбе — деревянной конструкции, фиксировавшей шею и руки, позволяя каждому прохожему издеваться над "грешниками".

Нередко таких влюбленных заставляли жениться силой, чтобы "смыть позор". Сегодня же добровольные отношения между совершеннолетними людьми не являются предметом уголовного преследования.

Супружеская измена

Измена в браке каралась чрезвычайно жестоко — смертью через повешение. Если муж заставал жену с любовником и имел свидетелей, судебный приговор был однозначным.

Были случаи, когда наказывали даже родственников, которые помогали женщине сбежать. Более того, законы середины XVIII века позволяли мужу убить изменников на месте без какого-либо наказания.

Сегодня же супружеская верность является вопросом морали, а не уголовного кодекса, тогда как самосуд гарантированно привел бы к тюремному заключению.

Критика власти

В наше время люди свободно обсуждают действия политиков в соцсетях. Однако раньше за "плохие слова" о князе или гетмане можно было оказаться в тюрьме на много недель.

В Российской империи, в состав которой входила часть украинских земель, преступлением считалась даже ошибка священника во время молитвы за здоровье императора. Если вместо пожелания долгих лет жизни он случайно произносил "вечную память", это трактовали как государственную измену.

Атеизм и сомнение в вере

Отрицание существования Бога в XVIII веке приравнивалось к социальной смерти, а иногда — к казни. Известен случай сотника Григория Химича, который открыто заявил о своем неверие.

Дело замяли только потому, что его слова объяснили "временным помешательством". В противном случае его ждала бы анафема — полная изоляция от общества, запрет жениться и даже общаться с людьми.

Сегодня свобода вероисповедания и право быть атеистом закреплены Конституцией Украины.

Путешествие без разрешения

Современный человек может поехать в другой город без каких-либо разрешений. Но 250 лет назад крестьяне были привязаны к земле.

Любая поездка требовала специального документа — паспорта. Тех, кого ловили без него (так называемый "безпаспортный ход"), жестоко наказывали: от возвращения под конвоем до 100 ударов розгами прямо на базаре.

Судебные книги Полтавы за 1775 год содержат десятки дел против людей, которые хотели только найти работу или навестить больную мать.

Чародейство и "ведьмовство"

Хотя массовая охота на ведьм не была характерна для украинских земель, закон все же предусматривал сожжение заживо за чародейство, если оно нанесло вред.

В 1716 году в Каменце сожгли женщину за то, что она рассыпала неизвестный порошок возле дома местного войта.

Сегодня же гадание, астрология или эзотерические практики являются легальным бизнесом, который не угрожает жизни "практиков".

Об источнике: "Ироничный историк" Канал "Ироничный историк" — это популярный украинский YouTube-проект, созданный историком Иваном Мищуком, специализирующимся на критическом освещении истории Украины и разрушении распространенных мифов. Проект ставит своей целью популяризацию исторических знаний и, что самое важное, побуждает зрителей к самостоятельному изучению и поиску фактов. Автор использует легкий, доступный и ироничный стиль, чтобы сделать сложные исторические дискуссии интересными для широкой аудитории. Канал является важной площадкой для обсуждения вопросов украинской идентичности, традиций и наследия, противопоставляя себя устаревшим или пропагандистским нарративам.

