Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

Марина Иваненко
1 февраля 2026, 06:00
46
За слова, любовь или путешествие без документов — удары розгами или виселица. Семь вещей, которые во времена Гетманщины были преступлениями, а сегодня — нормой.
За что наказывали во времена Гетманщины?
За что наказывали во времена Гетманщины? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • За какие преступления жестоко наказывали на Гетманщине
  • Как сейчас относятся к таким действиям

Представьте мир, в котором за вырванный пучок бороды приходилось платить штраф, вдвое превышающий "цену" человеческой жизни, а за свидание без брака — стоять в позорном столбе на центральной площади. То, что сегодня кажется нам обыденностью или личным делом, 300 лет назад на украинских землях считалось тяжкими преступлениями.

Правосудие времен Гетманщины было суровым, часто парадоксальным и полностью зависимым от социального статуса и религиозных догм. Главред расскажет о семи поступках, которые могли стоить нашим предкам свободы или жизни, но сейчас являются абсолютно законными.

видео дня

Повреждение бороды

Как отмечает канал "Ироничный историк", для современного мужчины поход в барбершоп — дело стиля. Во времена же Гетманщины борода была символом чести, мужества и социального статуса.

Согласно "Русской правде", за вырывание или повреждение чужой бороды или волос на голове злоумышленник должен был заплатить 12 гривен штрафа. Для сравнения: жизнь простого крестьянина тогда "оценивали" всего в 5 гривен.

Потеря бороды означала крах репутации. Известен случай 1590 года, когда львовскому преподавателю Кириллу Ставровецкому во время конфликта с епископом силой отрезали бороду. После этого за ним навсегда закрепилось унизительное прозвище "Безбородый".

Сегодня же драка без тяжких телесных повреждений обычно заканчивается штрафом, а бритье — исключительно личный выбор.

Интимные отношения до брака

То, что мы называем личной жизнью, в XVIII веке государство и церковь именовали "блудом". За интимные отношения до брака молодежь ждало публичное унижение.

Показательным является дело казака Ильи и девушки Хвески из Пирятина (1689 год). Пару приговорили к пребыванию в позорном столбе — деревянной конструкции, фиксировавшей шею и руки, позволяя каждому прохожему издеваться над "грешниками".

Нередко таких влюбленных заставляли жениться силой, чтобы "смыть позор". Сегодня же добровольные отношения между совершеннолетними людьми не являются предметом уголовного преследования.

Супружеская измена

Измена в браке каралась чрезвычайно жестоко — смертью через повешение. Если муж заставал жену с любовником и имел свидетелей, судебный приговор был однозначным.

Были случаи, когда наказывали даже родственников, которые помогали женщине сбежать. Более того, законы середины XVIII века позволяли мужу убить изменников на месте без какого-либо наказания.

Сегодня же супружеская верность является вопросом морали, а не уголовного кодекса, тогда как самосуд гарантированно привел бы к тюремному заключению.

Критика власти

В наше время люди свободно обсуждают действия политиков в соцсетях. Однако раньше за "плохие слова" о князе или гетмане можно было оказаться в тюрьме на много недель.

В Российской империи, в состав которой входила часть украинских земель, преступлением считалась даже ошибка священника во время молитвы за здоровье императора. Если вместо пожелания долгих лет жизни он случайно произносил "вечную память", это трактовали как государственную измену.

Видео о том, какие преступления во времена Гетманщины считались самыми страшными, можно посмотреть здесь:

Атеизм и сомнение в вере

Отрицание существования Бога в XVIII веке приравнивалось к социальной смерти, а иногда — к казни. Известен случай сотника Григория Химича, который открыто заявил о своем неверие.

Дело замяли только потому, что его слова объяснили "временным помешательством". В противном случае его ждала бы анафема — полная изоляция от общества, запрет жениться и даже общаться с людьми.

Сегодня свобода вероисповедания и право быть атеистом закреплены Конституцией Украины.

Путешествие без разрешения

Современный человек может поехать в другой город без каких-либо разрешений. Но 250 лет назад крестьяне были привязаны к земле.

Любая поездка требовала специального документа — паспорта. Тех, кого ловили без него (так называемый "безпаспортный ход"), жестоко наказывали: от возвращения под конвоем до 100 ударов розгами прямо на базаре.

Судебные книги Полтавы за 1775 год содержат десятки дел против людей, которые хотели только найти работу или навестить больную мать.

Чародейство и "ведьмовство"

Хотя массовая охота на ведьм не была характерна для украинских земель, закон все же предусматривал сожжение заживо за чародейство, если оно нанесло вред.

В 1716 году в Каменце сожгли женщину за то, что она рассыпала неизвестный порошок возле дома местного войта.

Сегодня же гадание, астрология или эзотерические практики являются легальным бизнесом, который не угрожает жизни "практиков".

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Ироничный историк"

Канал "Ироничный историк" — это популярный украинский YouTube-проект, созданный историком Иваном Мищуком, специализирующимся на критическом освещении истории Украины и разрушении распространенных мифов. Проект ставит своей целью популяризацию исторических знаний и, что самое важное, побуждает зрителей к самостоятельному изучению и поиску фактов. Автор использует легкий, доступный и ироничный стиль, чтобы сделать сложные исторические дискуссии интересными для широкой аудитории. Канал является важной площадкой для обсуждения вопросов украинской идентичности, традиций и наследия, противопоставляя себя устаревшим или пропагандистским нарративам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

смертная казнь интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

03:47Синоптик
Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

23:33Энергетика
Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

22:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминать

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всего

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

Последние новости

06:30

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

06:00

За свидание — к столбу, за бороду — штраф: странные законы Гетманщины

05:31

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

05:05

Разведенный внук Пугачевой закрутил новый роман — детали

04:29

SpaceX мешает россиянам использовать Starlink во время атак - "Флеш"

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
04:13

Как понять, что перед вами психопат: психологи назвали ключевые признаки

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в магазине за 23 секунды

04:00

Почему не 10 и не 20: настоящая причина появления дач на 6 соток

03:47

Украина под влиянием морозного шторма: когда отступит похолодание

Реклама
02:35

Путь к путешествиям во времени: сенсационные детали открытия ученых

31 января, суббота
23:33

Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

22:41

Каскадные отключения в семи областях: новые детали крупного блэкаута в Украине

21:51

Полный отказ от горячей воды: украинцев предупредили о риске отключения ГВС

21:41

РФ постоянно стягивает силы: оккупанты готовятся к наступлению на Сумщине

21:27

Что нельзя делать с деньгами в этот день: запреты в праздник 1 февраля

21:11

Идеальная пара для Тельца: с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив

20:42

"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

19:41

Один простой трюк с радиатором: комната прогревается в разы быстрееВидео

19:36

Украину накрывает сильная волна похолодания: какие регионы замерзнут сильнее всего

19:11

"Породило подозрения": Кейт Миддлтон разгневана из-за шпионажа в королевском дворце

Реклама
19:10

"При Байдене такого не было": что задумал Трампмнение

18:30

Зеленский сделал громкое заявление о встрече с Путиным: что могут обсудить

18:12

Познаю себя: Шэрон Стоун после инсульта ощущает связь с потусторонним миром

17:34

Бойцов ТрО "насильно" перевели в штурмовики: реакция Сил обороны на скандал

17:25

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить судьбу: "черная полоса" позади

17:07

"Кто это?" Анна Кошмал поделилась фото времен "Сватов" и не сдержала эмоций

17:07

Переломный год, который изменит все: назван лучший период в истории УкраиныВидео

16:27

Есть ли угроза эвакуации: киевлянам объяснили, к чему готовиться из-за блэкаута

16:22

Стала известна победительница Australian Open-2026Видео

16:12

Архитектурная загадка хрущевок: почему в СССР не было балконов на первом этаже

15:27

Белый хлеб опасен для уровня сахара в крови: диетологи назвали полезную альтернативу

15:22

"Хочу зарабатывать больше": известный украинский актер рассказал о своих доходах

15:11

Нация, которую невозможно сломить: откуда берется украинская свобода

14:59

Блэкаут и отключение метро: кому и где возвращают электроэнергию в Украине

14:48

Диетолог объяснил, почему нельзя чистить киви и картофель: об этом знают единицы

14:35

В мирных переговорах есть луч надежды, но прорыва до марта не будет - The Economist

14:33

Новый паспорт: предательница Елка разорвала связь с Украиной

14:27

Самый страшный день для Путина: историк назвал дату, которую в РФ боятся вспоминатьВидео

13:49

Не в Москве: историк назвал регион, где Русь существовала дольше всегоВидео

13:46

Тина Кароль сообщила, что ее "заказали": "Начали появляться материалы в России"

Реклама
13:44

Самая дорогая еда в мире: за что на самом деле платят миллионеры

13:33

Будут необыкновенно вкусными: раскрыт главный секрет приготовления пышных оладий

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:36

Слово "гололід" - это калька с русского: как правильно называть это явление на украинском

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять