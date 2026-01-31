Укр
Вводятся жесткие ограничения: график отключения света в Сумах 1 февраля

Ангелина Подвысоцкая
31 января 2026, 23:33
Сумыоблэнерго будет в течение суток отключать свет в несколько этапов.
Свет
График отключения света в Сумах 1 февраля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, Суспільне

Что узнаете:

  • Будут ли отключать свет в Сумах 1 февраля
  • Какими будут графики отключения света в Сумах 1 февраля

В Сумах 1 февраля будут отключать свет по графикам. Об этом сообщает Сумыоблэнерго.

Причиной отключений света являются вражеские удары, которые вызвали значительный дефицит в энергосистеме.

видео дня

"Когда свет появится, пожалуйста, не включайте все приборы одновременно. Во время отключений отсоедините технику от электросети, чтобы избежать колебаний напряжения, когда электроснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Графики отключения света в Сумах

Укрэнерго вводит графики отключения света для Сум в объеме нескольких очередей.

Графики для каждой очереди и подочереди:

  • очередь 1.1:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 1.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь 2.1:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • очередь 2.2:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 3.1:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь 3.2:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • очередь 4.1:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь 4.2:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь 5.1:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00;
  • очередь 5.2:
  • с 00:00 до 4:00;
  • с 6:00 до 10:00;
  • с 12:00 до 16:00;
  • с 18:00 до 22:00;
  • очередь ​​​​​​​6.1:
  • с 00:00 до 2:00;
  • с 4:00 до 8:00;
  • с 10:00 до 14:00;
  • с 16:00 до 20:00;
  • с 22:00 до 00:00;
  • очередь ​​​​​​​6.2:
  • с 2:00 до 6:00;
  • с 8:00 до 12:00;
  • с 14:00 до 18:00;
  • с 20:00 до 00:00.
график отключения света в Сумах 1 февраля
График отключения света в Сумской области 1 февраля / фото: Сумыоблэнерго

Когда отменят графики отключений света - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, полное прекращение почасовых отключений электроэнергии в Украине возможно не ранее чем через два-три года. Об этом в комментарии Телеграфу сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Комментируя перспективы смягчения или отмены ограничений электроснабжения, он высказал довольно сдержанный, скорее пессимистический прогноз, отметив, что полного исчезновения графиков придется ждать еще несколько лет.

"Графики закончатся лет через два-три", - указал он.

Отключение света - что известно о графиках отключений света

Напомним, как ранее сообщал Главред, в столице с полуночи 29 января начнут действовать временные графики подачи электроэнергии. Несмотря на острый дефицит мощностей в Киеве, энергетикам удалось составить расписание отключений, исходя из имеющихся возможностей. Об этом сообщили в ДТЭК.

Ближайшие три недели, по оценке Reuters, станут особенно тяжелыми для украинцев из-за сильных морозов и значительных разрушений энергетической инфраструктуры, вызванных массированными российскими ударами.

В то же время энергетический эксперт Геннадий Рябцев предупреждает, что без появления новых источников генерации продолжительность отключений для населения будет расти, а их масштаб и скорость введения будут напрямую зависеть от эффективности защиты энергосистемы.

Об источнике: Сумыоблэнерго

"Сумыоблэнерго" - энергетическая компания, которая осуществляет распределение электроэнергии на территории Сумской области. В состав компании входят шесть филиалов.

Акционерное общество осуществляет распределение электроэнергии для более полумиллиона потребителей электроэнергии и крупных предприятий. Об этом говорится на сайте компании.

Сумы Сумская область веерные отключения новости Сум отключения света отключение света в Сумской области
Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

