Чака Норриса срочно госпитализировали из-за неотложной медицинской ситуации

Американский актер, мастер боевых искусств Чак Норрис был экстренно госпитализирован на Гавайях.
Как стало известно TMZ, источники, непосредственно знакомые с ситуацией, сообщают, что за последние 24 часа на острове Кауаи произошла какая-то неотложная медицинская ситуация, из-за которой Чак попал в больницу.
"Характер происшествия нам неизвестен, однако нам сообщили, что Чак в хорошем настроении. Что бы ни случилось, это произошло быстро, потому что, как нам сообщили, в среду он тренировался на острове… друг Чака разговаривал с ним по телефону, и, как нам сказали, Чак был в хорошем настроении и шутил", - сообщает американское СМИ.
Ранее 86-летний мужчина отпраздновал свой день рождения в начале этого месяца, и по этому случаю он опубликовал в социальных сетях видео, на котором он тренируется с тренером.
О персоне: Чак Норрис
Чак Норрис (Карлос Рэй "Чак" Норрис) - американский киноактер и мастер боевых искусств. Получил известность после исполнения главных ролей в боевиках его родного брата Аарона Норриса. Также известен по роли Корделла Уокера в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски", сообщает Википедия. Обладатель именной звезды на голливудской Аллее славы.
