После длительной паузы РФ массово применила нетипичное вооружение: в чем опасность

Главное:
- Атака РФ на Киевщину 2 мая была нетипичной
- После продолжительного перерыва оккупанты применили БПЛА имитаторы "Пародия"
- Таким образом, враг стремится отвлекать внимание украинского ПВО
В ночь на 2 мая российские войска совершили атаку на Киевскую область, которая отличалась от предыдущих. В нескольких районах жители заметили нетипичные беспилотники, которые имели другой вид и звук.
Враг, после длительного перерыва в несколько месяцев, массово применил БПЛА-имитаторы "Пародия". Именно его и видели жители страны, рассказал советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш").
По его словам, задача такого БПЛА — отвлекать внимание украинской ПВО, поэтому десятки таких дронов кружили над нашей территорией.
"Противник постоянно испытывает новые тактики применения БПЛА, задача сил обороны — анализировать, изучать, прогнозировать и, конечно, противодействовать", — отметил "Флеш".
Кроме того, во время вчерашней атаки было подозрение на применение врагом копии БПЛА украинского производителя, которое не подтвердилось.
Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости
Главред писал , что утром 3 мая оккупационные войска РФ нанесли баллистический удар по Николаеву. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. В результате атаки известно о 5 пострадавших: трех мужчинах и двух женщинах.
Кроме того, в ночь на 3 мая оккупанты снова атаковали Одесскую область. Под ударом оказались гражданская и портовая инфраструктура региона. В результате атаки РФ погибли два человека, еще пять человек получили ранения.
Напомним, 2 мая российские оккупанты нанесли удары дронами по Харькову. В результате вражеской атаки пострадали три человека. Зафиксировано несколько прилетов в разных частях города.
О личности: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" — украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".
С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно с 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.
