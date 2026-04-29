Дроны ВСУ прорвались в тыл РФ и ударили по двум вертолетам: детали операции

Удары вглубь России — дроны ВСУ атаковали вертолеты в Воронежской области

Силы беспилотных систем провели успешную операцию в глубоком тылу российской территории и смогли с помощью дронов поразить российские вертолеты Ми-28 и Ми-17. Поражение вертолетов противника произошло в 150 километрах от линии боевого столкновения в Воронежской области России. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"Мадяр" сообщил, что беспилотники СБС нанесли удар по полевой взлетно-посадочной площадке на расстоянии более 150 км от линии боевого столкновения, где находились четыре вертолета Ми-28 и Ми-17, которые проходили дозаправку и техническое обслуживание между вылетами.

Видео удара по российским вертолетам в Воронежской области РФ

Атаку осуществили пилоты сводных экипажей 429-й отдельной бригады "Ахиллес" и 43-й отдельной артиллерийской бригады во взаимодействии с Центром специальных операций "А" во время совместно спланированной операции 29 апреля на территории Воронежской области России.

"Поражения нанесены в заднюю центральную часть моторного отсека, минуя лопасти главного винта. В результате нанесенного удара уничтожен как минимум один из специалистов по обслуживанию вертолетов, попавший в поле зрения дрона", — указал он.

