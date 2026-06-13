Чтобы выглядеть на миллион: топ-5 летних аксессуаров для стильных образов

Стилист Инна Вихорова рассказала, какие аксессуары помогут сделать летние образы более стильными, завершенными и актуальными.

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Стильные аксессуары на лето 2026 / коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео; pinterest.com, asakarrie

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Летние аксессуары часто становятся той деталью, которая придает образу характер, завершенность и индивидуальность. В сезоне весна-лето 2026 дизайнеры и стилисты делают ставку на выразительные акценты, которые легко интегрировать даже в базовые комплекты. Главред расскажет о пяти аксессуарах, которые заслуживают особого внимания этим летом.

Обручи для волос — главный тренд лета 2026

Стилистка и блогер Инна Вихорова считает, что аксессуары для волос стали одной из самых заметных тенденций теплого сезона. Особенно актуальными остаются ободки, которые могут быть как минималистичными, так и более акцентными.

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"Обручи в образе — это всегда какая-то структура, сдержанность. То есть, если вы хотите придать образу определенную геометрию, структуру, собранность, четкость — выбирайте обручи", — отметила Вихорова.

Эксперт советует обращать внимание на нейтральные оттенки:

черный;

белый;

бежевый;

серый;

коричневый.

Такие модели легко сочетаются с большинством летних образов и не перегружают стилизацию.

Обруч для волос / скриншот из видео

Шелковые платки для стильного образа

Еще один аксессуар, который продолжает пользоваться популярностью, — шелковый платок. Он способен мгновенно придать образу элегантности и сделать даже простой наряд более продуманным.

"Казалось бы, такая маленькая деталь, но как она способна классно вытянуть и завершить ваш образ", — подчеркнула стилистка.

Шелковые платки можно носить:

на голове;

на шее;

в качестве украшения для сумки;

в прическе вместо резинки.

Шелковое платок в образе / скриншот из видео

Французская заколка — трендовый аксессуар для прически

Французская заколка, или French Pin, стала настоящим открытием для поклонниц непринужденных причесок. Она позволяет за считанные секунды создать стильный пучок или собрать волосы без лишних усилий.

"Используйте ее для более расслабленных причесок. Главное правило — не стремиться к идеалу. Чем естественнее, тем лучше будет выглядеть", — посоветовала Вихорова.

По словам стилистки, французская заколка одинаково уместно смотрится как в повседневных образах, так и во время вечерних выходов.

Французская заколка / скриншот из видео

Броши вернулись в моду

Броши стали одним из самых ярких аксессуарных трендов сезона. Сегодня их носят не только на жакетах или пальто, но и на рубашках, платьях, сумках и даже манжетах.

"Брошь сама по себе придает образам некую свежесть, изюминку, глубину, родзинку", — отметила блогер.

Стилист советует не бояться экспериментировать и использовать броши как акцентную деталь, которая будет привлекать внимание к образу.

Брошь на свитере / фото: pinterest.com, tamri_coco

Съемные воротнички — как стилизовать

Завершает список самых актуальных аксессуаров лета съемный воротник. Он позволяет кардинально изменить настроение образа без обновления гардероба.

"Съемные воротнички – это не просто тренд, в этом сезоне это полноценный стилистический инструмент. Это та деталь, которая может придать вашему образу элегантности и структуры буквально за секунду", – подчеркнула Вихорова.

Такие воротнички особенно хорошо смотрятся в:

минималистичных образах;

романтическом стиле;

стиле преп;

офисных комплектах.

Именно поэтому стилист рекомендует иметь как минимум один или два варианта в своем гардеробе этим летом.

Стильные аксессуары на лето 2026 — подборка стилиста:

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Об источнике: Inna Vikhorova Канал создан в 2013 году. На данный момент подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными вариантами образов для разных типов фигур.

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