Температура снизится с +34 до +12 градусов: как изменится погода в Украине

Синоптики прогнозируют резкие колебания температуры в течение суток.

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Прогноз погоды в Украине на 31 июля / фото: УНИАН

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Насколько повысится температура воздуха в Украине завтра

Стоит ли ожидать осадков в ближайшие 24 часа

Погода в Украине в последний день июля будет спокойной. Под влиянием антициклона, то есть области высокого атмосферного давления, и распространения теплого воздуха из Западной Европы температура воздуха повысится.

Как сообщил Укргидрометцентр, 31 июля днем при малооблачной погоде воздух будет быстро прогреваться и достигнет +24+30 градусов, на крайнем западе ожидается до +34 градусов.

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Также синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью температура снизится до +12+17 градусов, но днем будет выше +25 градусов.

Погода в Украине 31 июля / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Киеве и области 31 июля

В Киевской области и в столице в пятницу будет небольшая облачность, без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха по области ночью снизится до +12+17 градусов, днем ожидается +25+30 градусов.

Погода в Киеве 31 июля / фото: скриншот с meteoprog

В Киеве ночью будет +15+17 градусов, днем будет менее жарко, чем в Киевской области - +27+29 градусов.

Во многих областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности

В Укргидрометцентре также предупредили, что с 31 июля по 2 августа в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность в Украине 31 июля / фото: facebook.com/UkrHMC/

С 1 по 2 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности также объявлен в Ровенской, Кировоградской и Черниговской областях.

Пожарная опасность в Украине 1–2 августа / фото: facebook.com/UkrHMC/

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что август в Украине начнется с сухой и практически безветренной погоды с ветром 3–8 м/с. Ночью будет +13–+18 градусов, а на крайнем юге - до +21 градуса.

Ранее сообщалось, что до 2 августа в Украине будет преобладать нестабильная погода с дождями, однако ближе к концу текущей недели осадки отступят, а температура воздуха начнет расти.

Накануне стало известно, что 2 августа в Украине продолжится период солнечной и сухой погоды на большей части территории страны. Температура воздуха ночью составит +16–+21 градус, днем в северо-восточных областях - +24–+29 градусов. На остальной территории жара усилится до +31–+36 градусов.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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