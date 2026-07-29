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Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C

Дарья Пшеничник
29 июля 2026, 11:03
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В конце июля сохранится устойчивая антициклональная погода без осадков на всей территории Украины.
Украину накроет мощная волна жары: где термометры покажут адские +38 °C
В Украину приближается жара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • В Украине ожидается жара до +38°
  • Антициклон принесет сухую и солнечную погоду
  • В Киеве температура поднимется до +33°

В конце июля и начале августа в Украине будет господствовать устойчивый антициклон, который принесет сухую, солнечную и чрезвычайно жаркую погоду. Согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича на портале Meteoprog, скачок температуры мы почувствуем уже с четверга, 30 июля, а в выходные в отдельных регионах показатели термометров достигнут критических значений.

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Хронология потепления: от мягкого лета до изнурительной жары

В четверг, 30 июля, по всей стране сохранится малооблачная погода без осадков. Ночью ожидается +11…+16 °С, а на юге - до +20 °С. Днем температура поднимется до комфортных +24…+29 °С, тогда как в южных областях и Закарпатье уже будет +28…+33 °С.

В пятницу, 31 июля, антициклональный режим укрепит свои позиции. Ожидается умеренный ветер, 5–10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +13…+19 °С, а днем на юге и западе жара усилится до +30…+35 °С, тогда как в остальных регионах сохранится +24…+29 °С.

В субботу, 1 августа, август начнётся сухой и практически безветренной погодой с ветром 3–8 м/с. Ночью будет +13…+18 °С, а на крайнем юге - до +21 °С. Днем средняя температура достигнет +25…+30 °С, а на юге и крайнем западе нагреется до +31…+36 °С. Относительная прохлада сохранится лишь на севере Левобережья, где прогнозируют +23…+28 °С.

В воскресенье, 2 августа, наступит пик жары. Ночью будет тепло, +16…+21 °С. Днём в северо-восточных областях ожидается +24…+29 °С, а на подавляющей части территории Украины температура поднимется до +31…+36 °С. Эпицентром жары станет Закарпатье, где воздух разогреется до экстремальных +38 °С.

Какая будет погода в столице

По данным Украинского гидрометцентра, в Киеве и области на смену кратковременной прохладе быстро придет полноценная летняя жара.

29 июля ожидается временное понижение температуры из-за притока прохладных воздушных масс.

31 июля вернется сухое и солнечное тепло, днем воздух прогреется до +24…+30 °С.

1 августа в столичном регионе наступит настоящая жара - термометры покажут +28…+33 °С.

В связи с резким повышением температуры и длительным периодом без осадков украинцам рекомендуется избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами и соблюдать питьевой режим.

Прогноз погоды в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич информировал об изменении погодных условий накануне выходных. Через несколько дней жара до +31 должна была сочетаться с местными грозами в отдельных регионах.

Центр прогнозирования космической погоды сообщал об изменении геомагнитной активности в выходные дни. По данным ведомства, магнитная буря с К-индексом 5 прогнозировалась на 25 июля и могла повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. В материале указано, что 26 июля магнитная активность должна была снизиться, и значительных возмущений не ожидалось.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял о развитии антициклона и постепенном прекращении осадков в конце июля. Он уточнил, что температура поднимется до +38 с начала августа в западных и южных областях. Согласно прогнозу, период с 27 июля по 2 августа будет сопровождаться нестабильной погодой с постепенным прекращением осадков и повышением температуры, местами до +28…+33 и выше на крайнем западе.

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Об персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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