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Рыдал на кладбище: Киркоров похоронил самых близких

Алена Кюпели
29 июля 2026, 11:43
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Путинист Киркоров принял решение, которые многим может показаться странным.
Путинист Киркоров похоронил свою мать
Путинист Киркоров похоронил свою мать / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

  • Кого хоронил Киркоров
  • Какое решение он принял накануне

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, появился на кладбище, на похоронах.

Как пишут российские пропагандисты, Киркоров решил захоронить прах своей матери и бабушки в террористической России. Похоронить родственников он решил на Троекуровском кладбище в Москве.

видео дня
Путинист Киркоров перезахоронил мать
Путинист Киркоров перезахоронил мать / Скриншот

Известно, что мать Киркорова была похоронена в Болгарии. Артист распорядился перенести прах из Болгарии и поместить рядом с могилой своего отца Бедроса Киркорова, который умер в прошлом году.

Путинист Киркоров перезахоронил мать
Путинист Киркоров перезахоронил мать / Скриншот

Ранее сам Киркоров появился на публике, где выглядел очень худым. Тогда же он заговорил о собственной смерти.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская эстрадная певица Алла Пугачева, во время своего визита в Латвию, поделилась подробностями своего состояния.

Ранее также Павелу Дурову, которого российские власти пытаются заставить удалить каналы, которыми пользуются украинские власти и спецслужбы для информирования о терроризме и нападении со стороны России, предъявлено обвинение в "содействии террористической деятельности", начата процедура его объявления в международный розыск.

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О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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