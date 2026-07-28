Практически скелет: Киркорова заговорил о смерти публично

Путинист Киркоров неожиданно заговорил о своей смерти.

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Филипп Киркоров заговорил о смерти / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров, скрин из видео

Кратко:

Почему Киркоров заговорил о смерти

Что он сказал

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживал вторжение РФ в Украину, неожиданно заговорил о смерти и своей худобе.

Певец-путинист появился на музыкальном фестивале, где его спросили о том, как он поддерживает свою тощую форму после пластических операций. Об этом пишут российские пропагандисты.

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"А с чего мне полнеть? Плюшки я давно не ем. Редко себе позволяю так называемые ''пищевые зигзаги''. Плюс важны любовь и желание поддерживать себя в хорошей форме", -заявил путинист.

Путинист Киркоров заговорил о смерти / Фото Instagram/fkirkorov

Кроме того, Киркоров внезапно заговорил о своей смерти, но в контексте новой роли, которую ему предстоит сыграть. Речь шла о Кощее Бессмертном.

"Это трагическая фигура нашего эпоса. Не чудовище и не злодей! Я хочу показать его истинную сущность. Я ведь сам и есть тот самый Кощей, только не бессмертный. Я смертен, к сожалению, но чувствую кармическую связь с этим героем. Он даже такой худой, как и я - я тоже практически скелет. Он тоже милый, тоже любит себя и милых куколок рядом", - отметил артист.

Филипп Киркоров собрался на тот свет / фото: instagram.com, Филипп Киркоров

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О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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