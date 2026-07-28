Засохшая герань оживет за три дня: какое кухонное средство точно спасет растение

Основное решение принимается по цвету корней: черные и скользкие означают, что растение уже не спасти, белые дают шанс на полное восстановление.

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Как оживить засохшую герань / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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По какому признаку понять, жива ли герань

Зачем растению сахарный раствор и в каких пропорциях

Почему отмершие листья уже не отрастут

Поникшую после жары герань можно вернуть к жизни примерно за три дня - при условии, что корни еще не начали гнить. Главный инструмент экстренной реанимации - столовая ложка сахара, растворенная в 500 мл теплой воды, пишет УНИАН.

Причина массовой гибели этих цветов в летние месяцы - не ошибки в уходе, а физика: в ясную погоду горшок нагревается на солнце и фактически обжигает нежную корневую систему. Растение, которое регулярно поливали и подкармливали, может полностью погибнуть за несколько дней.

Прежде чем приступать к действиям, издание советует оценить реальные шансы. Растение осторожно вынимают из горшка и осматривают корни: если они белые - цветок жив и поддается восстановлению, если полностью чёрные и гнилые - реанимация уже не имеет смысла.

Пересадка и обрезка перед подкормкой

Следующий шаг - новый контейнер и безжалостное удаление всех сухих частей. Затем горшок переставляют туда, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи.

Только после этого применяют подкормку сахаром. По логике, которую описывает УНИАН, сахар действует как стимулятор метаболизма: он дает ослабленным корням резкий прилив энергии, которой не хватает для самостоятельного восстановления. Такой прием не предназначен для регулярного использования - это именно экстренная мера.

Пропорция, порядок полива и что будет дальше

Увеличивать концентрацию запрещено: большая доза сахара даст обратный эффект и навредит растению. Порядок действий тоже имеет значение - сначала цветок поливают стаканом обычной воды, и только потом сладким раствором.

Дальнейший уход издание сводит к двум правилам: полив обычной водой рано утром и контроль за тем, чтобы на дне горшка не застаивалась жидкость, иначе начнётся гниение.

Отмершие листья и бутоны, которые уже засохли, не восстановятся - рассчитывать стоит не на них, а на молодые побеги, появляющиеся на герани после успешного спасения.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Подготавливает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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