Картофель больше не разварится: что добавить в воду перед варкой

Вареный картофель сохранит идеальную форму, если перед варкой добавить в воду один простой ингредиент.

https://glavred.info/lifehack/kartofel-bolshe-ne-razvaritsya-chto-dobavit-v-vodu-pered-varkoy-10783877.html Ссылка скопирована

Как варить картофель, чтобы он не рассыпался / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

Почему картофель разваривается

Что добавить в воду при варке картофеля

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что после варки картофель становится слишком мягким и буквально рассыпается на кусочки. Это не только портит вид блюда, но и затрудняет его дальнейшее использование - например, в салатах или гарнирах.

Главред расскажет о простом способе избежать этой проблемы, который не требует никаких сложных ингредиентов.

видео дня

Что добавить в воду при варке картофеля

Опытные кулинары рекомендуют добавить в воду во время варки одну столовую ложку уксуса, пишет Dnevno. Уксус укрепляет верхний слой картофеля, благодаря чему кусочки остаются упругими и не разваливаются даже после перемешивания.

Важно, что небольшое количество уксуса не изменяет вкус готового блюда. Для этого подойдет обычный столовый, яблочный или белый винный уксус. Главное - не переборщить: одной ложки на большую кастрюлю воды вполне достаточно.

Чтобы получить наилучший результат, уксус следует добавлять сразу в воду перед тем, как заложить картофель. Далее процесс варки происходит в обычном режиме. Следите только за временем: не переваривайте картофель, а проверяйте его готовность вилкой ближе к концу. Если она легко входит в середину кусочка - картофель можно снимать с огня.

Смотрите видео о том, как вкусно приготовить молодой картофель:

Читайте также:

Об источнике: Dnevno Dnevno.hr - это хорватский новостной портал, основанный в 2010 году, который принадлежит медиагруппе Motus Media и входит в число самых посещаемых онлайн-изданий страны. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию, публикует политические, экономические, культурные и спортивные новости, а также комментарии и развлекательный контент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред